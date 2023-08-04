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Haberler Fotohaber Sakine Garipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilperi Şahinkaya ile fotoğrafı ortaya çıktı! Sakine Garipoğlu Cem Garipoğlu'nun neyi oluyor?
Giriş Tarihi: 04.08.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 11:45

Sakine Garipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilperi Şahinkaya ile fotoğrafı ortaya çıktı! Sakine Garipoğlu Cem Garipoğlu'nun neyi oluyor?

Nilperi Şahinkaya'nın Sakine Garipoğlu ile yer aldığı fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu fotoğraf nedeniyle büyük tepki gören Şahinkaya, gelen tepkilere sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yanıt verdi. Ünlü oyuncu, bu isimle herhangi bir bağlantısı olmadığını ve arkadaş ortamında denk geldiklerini söyledi. Yaşananların ardından ''Sakine Garipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?'' soruları yanıt aramaya başladı. Sakine Garipoğlu'nun, 13 yıl önce öldürülen Münevvere Karabulut'un katili Cem Garipoğlu ile bağlantısı araştırılıyor. Peki, Sakine Garipoğlu Cem Garipoğlu'nun neyi oluyor? İşte detaylar…

Sakine Garipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilperi Şahinkaya ile fotoğrafı ortaya çıktı! Sakine Garipoğlu Cem Garipoğlu’nun neyi oluyor?

Sakine Garipoğlu gündemde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Oyuncu Nilperi Şahinkaya ile Sakine Garipoğlu'nun birlikte çekildikleri fotoğraf karesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu kare nedeniyle tepkilerin odağı olan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fotoğraftaki isimle bağlantısı olmadığını belirtti. Gelişmelerin ardından ''Sakine Garipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?'' soruları milyonlarca kişi tarafından yanıt arıyor. Sakine Garipoğlu ile Münevvere Karabulut'un katili Cem Garipoğlu bağlantısı merak ediliyor. Sakine Garipoğlu Cem Garipoğlu'nun neyi oluyor? İşte o isim hakkında detaylar…

Sakine Garipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilperi Şahinkaya ile fotoğrafı ortaya çıktı! Sakine Garipoğlu Cem Garipoğlu’nun neyi oluyor?

SAKİNE GARİPOĞLU KİMDİR, CEM GARİPOĞLU'NUN NEYİ OLUYOR?

Sakine Garipoğlu, Cem Garipoğlu'nun kız kardeşidir.

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Sakine Garipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilperi Şahinkaya ile fotoğrafı ortaya çıktı! Sakine Garipoğlu Cem Garipoğlu’nun neyi oluyor?

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, 2009 yılında vahşice öldürülen 17 yaşındaki Münevvere Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı ortaya çıktı.

Nilperi Şahinkaya'nın Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile aynı karede yer aldığı fotoğraf sosyal medyada büyük tepki gördü.

Bunun üzerine sosyal medyadan açıklama yapan ünlü oyuncu, Sakine Garipoğlu'nu tanımadığını arkadaş ortamında bulunduğunu iddia etti.

Sakine Garipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilperi Şahinkaya ile fotoğrafı ortaya çıktı! Sakine Garipoğlu Cem Garipoğlu’nun neyi oluyor?

"Hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı." ifadelerini kullanan Şahinkaya, açıklamasının devamında şunları söyledi:

Cevap vermezsem arkasında durmuş olacaktım. Bir arkadaşım var son birkaç aydır görüşüyoruz. İkimiz de ayrı ayrı tatildeyken bulup akşam yemeği yiyelim dedik. Yanımda arkadaşlarım var onlar da gelebilir mi? Tabii ki de dedim.

Yemekte meşhur Sakine de vardı. Ve ben o Sakine olduğunu bilmiyordum sizden öğrendim. Kalkarken de bir tane ayna vardı üçümüzün fotoğrafını çekti. Sonra dağıldık. Bir daha da görmedim. Meşhur fotoğraf o.

Sakine Garipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilperi Şahinkaya ile fotoğrafı ortaya çıktı! Sakine Garipoğlu Cem Garipoğlu’nun neyi oluyor?

NE OLMUŞTU?

Münevver Karabulut, 13 yıl önce infial yaratan bir cinayetle Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Garipoğlu tarafından öldürülen genç kızın cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından konteynerde parçalanmış halde bulunmuştu.

Garipoğlu, cinayetten sonra kaçmış, 197 gün sonra da teslim olmuştu. Ardından 10 Ekim 2014 yılında da yattığı cezaevinde kendini asarak intihar etmişti.

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