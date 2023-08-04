Sakine Garipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilperi Şahinkaya ile fotoğrafı ortaya çıktı! Sakine Garipoğlu Cem Garipoğlu’nun neyi oluyor?

"Hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı." ifadelerini kullanan Şahinkaya, açıklamasının devamında şunları söyledi:

Cevap vermezsem arkasında durmuş olacaktım. Bir arkadaşım var son birkaç aydır görüşüyoruz. İkimiz de ayrı ayrı tatildeyken bulup akşam yemeği yiyelim dedik. Yanımda arkadaşlarım var onlar da gelebilir mi? Tabii ki de dedim.

Yemekte meşhur Sakine de vardı. Ve ben o Sakine olduğunu bilmiyordum sizden öğrendim. Kalkarken de bir tane ayna vardı üçümüzün fotoğrafını çekti. Sonra dağıldık. Bir daha da görmedim. Meşhur fotoğraf o.