Sakine Garipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilperi Şahinkaya ile fotoğrafı ortaya çıktı! Sakine Garipoğlu Cem Garipoğlu’nun neyi oluyor?

Nilperi Şahinkaya'nın Sakine Garipoğlu ile yer aldığı fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu fotoğraf nedeniyle büyük tepki gören Şahinkaya, gelen tepkilere sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yanıt verdi. Ünlü oyuncu, bu isimle herhangi bir bağlantısı olmadığını ve arkadaş ortamında denk geldiklerini söyledi. Yaşananların ardından ''Sakine Garipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?'' soruları yanıt aramaya başladı. Sakine Garipoğlu'nun, 13 yıl önce öldürülen Münevvere Karabulut'un katili Cem Garipoğlu ile bağlantısı araştırılıyor. Peki, Sakine Garipoğlu Cem Garipoğlu'nun neyi oluyor? İşte detaylar…