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Giriş Tarihi: 01.02.2024 23:02 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 23:03

SAKLA BENİ 15. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Sakla Beni 15. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek gibi başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren yapım son olarak 14. bölümü ile seyircisiyle buluşmuştu. Sevilen dizinin son bölümünün ardından Sakla Beni yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başladı. Peki, Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, dizinin son bölüme dair merak edilenler…

SAKLA BENİ 15. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sakla Beni 14. bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Dizinin yayınlanan son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Sakla Beni yeni bölüm fragmanı için araştırmalara başladı. Peki, Sakla Beni 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

SAKLA BENİ 15. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

SAKLA BENİ 15. BÖLÜM FRAGMANI

Sakla Beni yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

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SAKLA BENİ 15. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

SAKLA BENİ 14. BÖLÜM KONUSU

İncila ile babasını yan yana gören Mete şaşkınlık içinde durumu anlamaya çalışır. Geçmişte ona ve annesine yaşattığı büyük acılardan dolayı babasına büyük bir öfke duyan Mete, Cemil'in İncila'ya şantaj yaptığını öğrenince çileden çıkar.

SAKLA BENİ 15. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Naz'ın kolyesini çalmakla suçladığı İncila, evdekiler tarafından günah keçisi ilan edilirken, herkesten borç istediğinin ortaya çıkması okların tamamen onun üzerine çevrilmesine neden olur.

SAKLA BENİ 15. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Babasının peşine düşen Mete, onunla büyük bir yüzleşme yaşarken, İncila'nın desteğini hissetmek ona iyi gelir.

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