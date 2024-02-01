Giriş Tarihi: 01.02.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
23:03
SAKLA BENİ 15. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Sakla Beni 15. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek gibi başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren yapım son olarak 14. bölümü ile seyircisiyle buluşmuştu. Sevilen dizinin son bölümünün ardından Sakla Beni yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başladı. Peki, Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, dizinin son bölüme dair merak edilenler…