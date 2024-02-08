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Giriş Tarihi: 08.02.2024 22:53 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 22:55

Sakla Beni 16. yeni bölüm fragmanı: Star TV Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı?

Sakla Beni 16. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Star TV ekranlarında yayınlanan dram türündeki dizi, son olarak 15. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'in yer aldığı yapımın son bölümünde Cemil'e yardım etmek isteyen İncila tehlikeli bir işe kalkışırken, Gülten'in Cemil'i görmesi işleri daha da zorlu hale getirir. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; Star TV ile Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Sakla Beni 16. yeni bölüm fragmanı: Star TV Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı?

Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılmaya başlandı. Star TV'nin dram türündeki dizisi son bölümüyle izleyicileri merakta bıraktı. Aile içindeki dengeleri yeniden sağlamak isteyen Naz, Kont Ziya'yı iş birliği yapmaya zorlayacak bir hamle yapar. Fakat Ziya'nın herkesi şaşırtacak daha başka bir planı vardır. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, Star TV ile Sakla Beni 16. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Sakla Beni 16. yeni bölüm fragmanı: Star TV Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı?

SAKLA BENİ SON BÖLÜM İZLE!

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği OGM Pictures imzalı Star TV dizisi Sakla Beni dizisi, 15. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

8 Şubat 2024 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Sakla Beni 15. Bölüm izlemek için tıklayınız: https://www.startv.com.tr/canli-yayin

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Sakla Beni 16. yeni bölüm fragmanı: Star TV Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı?

SAKLA BENİ 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Sakla Beni 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Sakla Beni 16. bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız:

https://www.startv.com.tr/dizi/sakla-beni/fragmanlar

Sakla Beni 16. yeni bölüm fragmanı: Star TV Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı?

SAKLA BENİ 15. BÖLÜM ÖZETİ

Cemil'e yardım etmek isteyen İncila tehlikeli bir işe kalkışırken, Gülten'in Cemil'i görmesi işleri daha da zorlu hale getirir.

Dedesinin tavırlarından rahatsız olan Mete, her şeyi göze alarak Kont Ziya'ya rest çeker.

Sakla Beni 16. yeni bölüm fragmanı: Star TV Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı?

İncila'ya dair gizli planları Ozan tarafından ortaya dökülen Naz, Atıf'ın karşısında zor durumda kalır.

Cemil'in evde gizlendiğini öğrenen Mete, bir yandan babasız büyümüş olmanın acısını ve öfkesini yaşarken, bir yandan da Cemil'e yardım etmeye mecbur kalır.

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