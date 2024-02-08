Sakla Beni 16. yeni bölüm fragmanı: Star TV Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 08.02.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
22:55
Sakla Beni 16. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Star TV ekranlarında yayınlanan dram türündeki dizi, son olarak 15. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'in yer aldığı yapımın son bölümünde Cemil'e yardım etmek isteyen İncila tehlikeli bir işe kalkışırken, Gülten'in Cemil'i görmesi işleri daha da zorlu hale getirir. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; Star TV ile Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...