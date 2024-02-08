Sakla Beni 16. yeni bölüm fragmanı: Star TV Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı?

Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılmaya başlandı. Star TV'nin dram türündeki dizisi son bölümüyle izleyicileri merakta bıraktı. Aile içindeki dengeleri yeniden sağlamak isteyen Naz, Kont Ziya'yı iş birliği yapmaya zorlayacak bir hamle yapar. Fakat Ziya'nın herkesi şaşırtacak daha başka bir planı vardır. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, Star TV ile Sakla Beni 16. Bölüm fragmanı izle ekranı!