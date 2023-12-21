Sakla Beni 8. bölüm izle Star TV canlı yayın: Sakla Beni yeni bölümde İncila Kadir ile evlenecek mi?

Mete ve Naz'ın hayatından mümkün olduğunca kırıp dökmeden çıkmak isteyen İncila, Kadir'in ona olan gözü kara bağlılığı karşısında nasıl davranacağını bilemez. Mete dedesine rağmen Kadir'in işine taş koymak için hamle yaparken, Ziya'nın karşısına çıkan süpriz bir isim tüm dengeleri alt üst edecek bir karar almasına neden olur.