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Haberler Fotohaber Sakla Beni 8. bölüm izle Star TV canlı yayın: Sakla Beni yeni bölümde İncila Kadir ile evlenecek mi?
Giriş Tarihi: 21.12.2023 18:07 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 18:07

Sakla Beni 8. bölüm izle Star TV canlı yayın: Sakla Beni yeni bölümde İncila Kadir ile evlenecek mi?

Sakla Beni 8. bölüm izle full HD ve tek parça seçenekleriyle araştırılıyor. Star TV'nin yeni dizisi çocukluk travmalarından hareketle yetişkin ilişkilerine odaklanıyor. Her hafta Perşembe günü ekranlara gelmeye başlayan dizide yeni bölüm takip ediliyor. Sakla Beni son bölüm izle Star TV dizi ekranıyla gündemde. Peki, bu haftaki bölümde neler olacak? İşte, 21 Aralık 2023 tarihli Sakla Beni 8. bölüm izle ekranı...

Sakla Beni 8. bölüm izle Star TV canlı yayın: Sakla Beni yeni bölümde İncila Kadir ile evlenecek mi?

Sakla Beni son bölüm izle araştırmaları hız kazandı. Diziyi takip edenler ekran başında. Başrollerinde Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek'in yer aldığı yapım yeni bölüm ile ekranlarda. Star TV Sakla Beni 8. bölüm izle başlıklı aramalar başladı. İncila ve Kadir evlenecek mi, Mete ne yapacak ve Naz her şeyi anlayacak mı? İşte, Sakla Beni son bölüm izle full HD, tek parça, tamamı...

Sakla Beni 8. bölüm izle Star TV canlı yayın: Sakla Beni yeni bölümde İncila Kadir ile evlenecek mi?

SAKLA BENİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Gitgide büyüyen gerginliği sonlandırmak isteyen İncila'nın Kadir ile evlenmek istediğini söylemesi Mete ve Naz için sarsıcı bir gelişme olur. İncila'nın bu kararı özgürce almadığını düşünen Naz onu ikna etmeye çabalarken İncila ve Naz arasında ilk kez büyük bir yüzleşme yaşanır.

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Sakla Beni 8. bölüm izle Star TV canlı yayın: Sakla Beni yeni bölümde İncila Kadir ile evlenecek mi?

İncila'nın Kadir ile evlenecek olmasını kabul etmek istemeyen Mete, çıkar yol aramayı sürdürürken Kadir'in yaptığı baskının haberini alan Kont Ziya duruma kendi yöntemleriyle el koyar. Dedesinin desteğini almak Mete'yi memnun etse de, Kadir ile karşı karşıya gelen Kont Ziya'nın aldığı tavır hiç de Mete'nin umduğu gibi olmaz.

Sakla Beni 8. bölüm izle Star TV canlı yayın: Sakla Beni yeni bölümde İncila Kadir ile evlenecek mi?

Mete ve Naz'ın hayatından mümkün olduğunca kırıp dökmeden çıkmak isteyen İncila, Kadir'in ona olan gözü kara bağlılığı karşısında nasıl davranacağını bilemez. Mete dedesine rağmen Kadir'in işine taş koymak için hamle yaparken, Ziya'nın karşısına çıkan süpriz bir isim tüm dengeleri alt üst edecek bir karar almasına neden olur.

Sakla Beni 8. bölüm izle Star TV canlı yayın: Sakla Beni yeni bölümde İncila Kadir ile evlenecek mi?

SAKLA BENİ 8. BÖLÜM İZLE

21 Aralık tarihli son bölümü izlemek için aşadağıdaki bağlantıya gidiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/sakla-beni/bolumler

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