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Haberler Fotohaber Sakla Beni nerede çekiliyor? Yeni Star TV dizisi Sakla Beni çekim yeri neresi, hangi ilde ve ilçede çekiliyor?
Giriş Tarihi: 02.11.2023 21:01 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 21:03

Sakla Beni nerede çekiliyor? Yeni Star TV dizisi Sakla Beni çekim yeri neresi, hangi ilde ve ilçede çekiliyor?

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan yeni dizi Sakla Beni nerede çekiliyor merak ediliyor. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in yer aldığı yapımın çekildiği mekanlar dikkat çekiyor. Naz, Mete ve İncila'nın etkileyici hikayesini ekranlara getiren OGM Pictures imzalı yeni dizi çekim yerleri ile araştırılıyor. Sakla Beni dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde ve ilçede çekiliyor soruları yanıt arıyor. Her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapım, çekildiği mekanlar yanı sıra oyuncu kadrosu ve hikayesi ile de gündemde. Peki, Sakla Beni nerede çekiliyor, hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? İşte dizi hakkında merak edilenler…

Sakla Beni nerede çekiliyor? Yeni Star TV dizisi Sakla Beni çekim yeri neresi, hangi ilde ve ilçede çekiliyor?

Sakla Beni çekim yerleri ile merak uyandırdı. Star TV ekranlarının yeni dizi projesi, bundan böyle her hafta Perşembe günleri izleyicisiyle buluşacak. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'i bir araya getiren yapımda kullanılan mekanlar oldukça dikkat çekiyor. İlk bölümü ile ekranlara gelen Sakla Beni dizisi nerede çekiliyor sorusu yanıt arıyor. Naz, Mete ve İncila'nın çarpıcı hikayesini izleyicilerin beğenisine sunan dizi, 1. Bölümü ile takip ediliyor. Peki, Sakla Beni nerede çekiliyor, hangi ilde ve ilçede çekiliyor? İşte, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri hakkında merak edilen tüm detaylar…

Sakla Beni nerede çekiliyor? Yeni Star TV dizisi Sakla Beni çekim yeri neresi, hangi ilde ve ilçede çekiliyor?

SAKLA BENİ DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLADI!

Star TV ekranlarının yeni dizi projesi Sakla Beni yayın hayatına başladı.

Başrolde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'i buluşturan Sakla Beni dizisi, 2 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle ekranlarda yerini aldı.

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Sakla Beni nerede çekiliyor? Yeni Star TV dizisi Sakla Beni çekim yeri neresi, hangi ilde ve ilçede çekiliyor?

SAKLA BENİ NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ İLDE VE İLÇEDE?

Sakla Beni dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Çekimlerde şehrin Galata ve Beşiktaş gibi semtleri sıklıkla yer alıyor.

Sakla Beni nerede çekiliyor? Yeni Star TV dizisi Sakla Beni çekim yeri neresi, hangi ilde ve ilçede çekiliyor?
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Sakla Beni nerede çekiliyor? Yeni Star TV dizisi Sakla Beni çekim yeri neresi, hangi ilde ve ilçede çekiliyor?
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