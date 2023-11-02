Sakla Beni nerede çekiliyor? Yeni Star TV dizisi Sakla Beni çekim yeri neresi, hangi ilde ve ilçede çekiliyor?

Giriş Tarihi: 02.11.2023 21:01 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 21:03

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan yeni dizi Sakla Beni nerede çekiliyor merak ediliyor. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in yer aldığı yapımın çekildiği mekanlar dikkat çekiyor. Naz, Mete ve İncila'nın etkileyici hikayesini ekranlara getiren OGM Pictures imzalı yeni dizi çekim yerleri ile araştırılıyor. Sakla Beni dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde ve ilçede çekiliyor soruları yanıt arıyor. Her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapım, çekildiği mekanlar yanı sıra oyuncu kadrosu ve hikayesi ile de gündemde. Peki, Sakla Beni nerede çekiliyor, hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? İşte dizi hakkında merak edilenler…