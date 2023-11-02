Giriş Tarihi: 02.11.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 14:10

Sakla Beni dizisi uyarlama mı gerçek hayat hikayesi mi? Star TV yeni dizisi bu akşam yayında! Sakla Beni gerçek hikayeden uyarlama mı?

Cemre Baysel ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı Sakla Beni dizisi Star TV'de macerasına başlıyor. Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beğenileri toplayan yapımın yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor. İki aile çocuklarının arasında geçen olayların anlatıldığı dizide izleyiciler çocuklukları beraber geçen Naz (Asude Kalebek) ve İncila'nın (Cemre Baysel) kıskançlıkla örülen hikayesine, Mete (Uraz Kaygılaroğlu) ile evlendirilmeye hazırlanan Naz'ın hbaşından geçecek olaylara şahitlik edecek. Peki, Sakla Beni dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? Sakla Beni dizisi gerçek hikayeden uyarlama mı? İşte, ayrıntılar…