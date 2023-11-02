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Haberler Fotohaber Sakla Beni dizisi uyarlama mı gerçek hayat hikayesi mi? Star TV yeni dizisi bu akşam yayında! Sakla Beni gerçek hikayeden uyarlama mı?
Giriş Tarihi: 02.11.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 14:10

Sakla Beni dizisi uyarlama mı gerçek hayat hikayesi mi? Star TV yeni dizisi bu akşam yayında! Sakla Beni gerçek hikayeden uyarlama mı?

Cemre Baysel ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı Sakla Beni dizisi Star TV'de macerasına başlıyor. Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beğenileri toplayan yapımın yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor. İki aile çocuklarının arasında geçen olayların anlatıldığı dizide izleyiciler çocuklukları beraber geçen Naz (Asude Kalebek) ve İncila'nın (Cemre Baysel) kıskançlıkla örülen hikayesine, Mete (Uraz Kaygılaroğlu) ile evlendirilmeye hazırlanan Naz'ın hbaşından geçecek olaylara şahitlik edecek. Peki, Sakla Beni dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? Sakla Beni dizisi gerçek hikayeden uyarlama mı? İşte, ayrıntılar…

Sakla Beni uyarlama mı gerçek hayat hikayesi mi? Star TV yeni dizisi Sakla Beni gerçek hikayeden uyarlama mı?

Sakla Beni dizisi Star TV'de her perşembe günü izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kelebek paylaştığı dizide Naz ve İncila'nın çocukluk arkadaşlığına dayanan hikayeleri, kıskançlıkla örülü bir dizi olaya dönüşürken aynı zamanda iki ailenin hırslı üyeleri arasındaki çatışmalar da anlatılacak. Peki, Sakla Beni dizisi gerçek hikayeden uyarlama mı? İşte, Sakla Beni dizisi hakkında tüm merak edilenler…

Sakla Beni uyarlama mı gerçek hayat hikayesi mi? Star TV yeni dizisi Sakla Beni gerçek hikayeden uyarlama mı?

SAKLA BENİ DİZİSİ BAŞLIYOR!

Yapımını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun kaleme aldığı Sakla Beni ilk bölümü ile 2 Kasım Perşembe akşamı Star TV ekranlarında olacak.

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Sakla Beni uyarlama mı gerçek hayat hikayesi mi? Star TV yeni dizisi Sakla Beni gerçek hikayeden uyarlama mı?

SAKLA BENİ DİZİSİ OYUNCULARI

Sakla Beni dizisinin kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asuda Kelebek, Tamer Levent, Şenay Gürler, Sevinç Erbulak, Sera Tokdemir, Açelya Devrim Yılhan, Nilüfer Açıkalın, Gökşen Ateş, Ceyda Düvenci, Edip Saner, Sıla Korkmaz, Emine Umar.

Sakla Beni uyarlama mı gerçek hayat hikayesi mi? Star TV yeni dizisi Sakla Beni gerçek hikayeden uyarlama mı?

SAKLA BENİ DİZİSİ KONUSU NE?

Naz ve İncila'nın çocukluk arkadaşlığına dayanan hikayeleri, kıskançlıkla örülü bir dizi olaya dönüşüyor. Naz, Mete ile evlenmeye hazırlanırken, içinde yaşadığı karmaşık duygularla başa çıkmak zorunda kalıyor. İki ailenin de hırslı üyeleri arasındaki çatışmalar dizinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Sakla Beni uyarlama mı gerçek hayat hikayesi mi? Star TV yeni dizisi Sakla Beni gerçek hikayeden uyarlama mı?

Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar.

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