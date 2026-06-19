Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR! 19 Haziran Survivor şampiyonu kim oldu? Nagihan, Nobre...
Giriş Tarihi: 19.06.2026 21:24

ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR! 19 Haziran Survivor şampiyonu kim oldu? Nagihan, Nobre...

Survivor 2026'da büyük final heyecanı yaşanıyor. Aylar süren zorlu mücadelenin ardından Mert Nobre ve Nagihan Karadere şampiyonluk için son kez karşı karşıya geldi. Yarı finalde Ramazan Sarı'nın elenmesiyle finale yükselen iki yarışmacının mücadelesi, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Gözler şimdi Survivor 2026 şampiyonunun belli olacağı final gecesine çevrildi. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu?

  • ABONE OL
ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR! 19 Haziran Survivor şampiyonu kim oldu? Nagihan, Nobre...

Survivor Türkiye 2026'da büyük final heyecanı yaşanıyor. Aylar süren zorlu mücadelenin ardından Mert Nobre ve Nagihan Karadere, şampiyonluk kupası için son kez karşı karşıya geliyor. Dominik'te başlayan yarışmanın finali İstanbul'da canlı yayınla gerçekleşirken, izleyiciler Survivor 2026'nın kazananının kim olacağını merakla bekliyor. Final gecesinde bir yarışmacı sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR! 19 Haziran Survivor şampiyonu kim oldu? Nagihan, Nobre...

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor 2026'da gözler şampiyona çevrildi. Nobre ve Nagihan'ın şampiyonluk için yarışacağı bu gecede kazanan henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR! 19 Haziran Survivor şampiyonu kim oldu? Nagihan, Nobre...

SURVİVOR FİNALİSTLER

1-NAGİHAN

2-NOBRE

ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR! 19 Haziran Survivor şampiyonu kim oldu? Nagihan, Nobre...

SURVİOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor yarı finalde Ramazan Sarı yarışmaya veda eden isim oldu.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA