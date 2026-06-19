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ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR! 19 Haziran Survivor şampiyonu kim oldu? Nagihan, Nobre...
Giriş Tarihi: 19.06.2026 21:24
ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR! 19 Haziran Survivor şampiyonu kim oldu? Nagihan, Nobre...
Survivor 2026'da büyük final heyecanı yaşanıyor. Aylar süren zorlu mücadelenin ardından Mert Nobre ve Nagihan Karadere şampiyonluk için son kez karşı karşıya geldi. Yarı finalde Ramazan Sarı'nın elenmesiyle finale yükselen iki yarışmacının mücadelesi, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Gözler şimdi Survivor 2026 şampiyonunun belli olacağı final gecesine çevrildi. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu?