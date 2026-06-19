ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR! 19 Haziran Survivor şampiyonu kim oldu? Nagihan, Nobre...

Survivor Türkiye 2026'da büyük final heyecanı yaşanıyor. Aylar süren zorlu mücadelenin ardından Mert Nobre ve Nagihan Karadere, şampiyonluk kupası için son kez karşı karşıya geliyor. Dominik'te başlayan yarışmanın finali İstanbul'da canlı yayınla gerçekleşirken, izleyiciler Survivor 2026'nın kazananının kim olacağını merakla bekliyor. Final gecesinde bir yarışmacı sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.