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Haberler Fotohaber Samsun bayram namazı vakti! 2023 Diyanet ile Samsun Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 19:38 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 19:42

Samsun bayram namazı vakti! 2023 Diyanet ile Samsun Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Samsun bayram namazı saati 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Kurban Bayramı'nın birinci günü Müslümanlar camilere doluşup cemaat halinde bayram namazını kılacaklar. Bayram namazı saatleri il il aratılıyorken, Samsun'da yaşayan vatandaşlar "Samsun bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Samsun Kurban Bayram namazı vakti böylece Diyanet tarafından yayımlandı. Peki, Samsun Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak 2023? İşte Samsun bayram namazı saati…

Samsun bayram namazı vakti! 2023 Diyanet ile Samsun Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Samsun bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu Samsunlu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bayram namazı, güneşin doğumundan takriben 45 dakika sonra başlar. Diyanet İşleri Başkanlığı her il için kurban bayramı namaz vakitlerini paylaştı. Peki, Samsun Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman? İşte Samsun bayram namazı saati 2023 hakkında detaylar…

Samsun bayram namazı vakti! 2023 Diyanet ile Samsun Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Samsun bayram namazı saati Diyanet tarafından 05.40 olarak belirlendi.

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Samsun bayram namazı vakti! 2023 Diyanet ile Samsun Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazları vâciptir.

İki bayram namazı vardır: Biri, Ramazan Bayramı namazı, diğeri de Kurban Bayramı namazıdır.

Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından takriben 45 dakika sonra başlayıp kaba kuşluğa kadardır.

Samsun bayram namazı vakti! 2023 Diyanet ile Samsun Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazları ikişer rek'attir ve cemâatle kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazı kılmaya uydum imama" diye niyet edilir. Aynen sabah namazının farzı gibi olup, fazla olarak her rek'atte üçer tekbîr vardır. Üçü, birinci rek'atte Sübhâneke'den sonra Fâti- ha'dan evvel; üçü de ikinci rek'atte kırâatten; (sûre veya üç âyetten) sonradır. Bu altı tekbîr vâciptir. Her iki rek'atin rükû tekbîrleri de vâcip olan tekbîrlere yakın olduğun- dan vâciptir. İftitâh tekbîri her namazda olduğu gibi bay- ram namazlarında da farzdır. Diğer tekbîrler sünnettir.

Bayram namazlarında hutbe, namazdan sonra oku- nur. Ramazan bayramında sadaka-i fıtır yani fitre- den, kurban bayramında da kurbandan bahsedilir.

Samsun bayram namazı vakti! 2023 Diyanet ile Samsun Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban bayramının arefe günü sabah namazından, dördüncü günün ikindi namazına kadar 23 vakit namazda, farzdan sonra teşrik tekbîri okumak vâciptir.

Teşrik tekbîri şöyledir:

Allâhü Ekber Allâhü Ekber. Lâ ilâhe İllallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd.

Bu tekbîri her mükellef kadın ve erkeğin, -Namazı ister cemâatle ister tek başına kılsın, ister müsâfir, ister mukim olsun- farzın selamından sonra hemen okuma- ları vâciptir.

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