Samsun bayram namazı vakti! 2023 Diyanet ile Samsun Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Samsun bayram namazı saati 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Kurban Bayramı'nın birinci günü Müslümanlar camilere doluşup cemaat halinde bayram namazını kılacaklar. Bayram namazı saatleri il il aratılıyorken, Samsun'da yaşayan vatandaşlar "Samsun bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Samsun Kurban Bayram namazı vakti böylece Diyanet tarafından yayımlandı. Peki, Samsun Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak 2023? İşte Samsun bayram namazı saati…