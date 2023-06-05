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Haberler Fotohaber Samsun’da okullar tatil mi? 6 Haziran Salı Samsun’da okullar açık mı, kapalı mı, ders olacak mı? Valilikten son dakika açıklaması!
Giriş Tarihi: 05.06.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 14:36

Samsun’da okullar tatil mi? 6 Haziran Salı Samsun’da okullar açık mı, kapalı mı, ders olacak mı? Valilikten son dakika açıklaması!

6 Haziran Salı Samsun'da okullar tatil mi, ders var mı soruları yanıt aramaya başladı. İl genelinde yoğun sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini artırmış durumda. Yağışların gün boyu artarak devam etmesi bekleniyor. Hal böyleyken ise gözler okulların tatil olma durumu ile ilgili gelecek açıklamalara çevrildi. Binlerce öğrenci ve velisi, 6 Haziran Salı Samsun'da okul var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Samsun Valiliği'nden bir son dakika açıklaması geldi. Peki, 6 Haziran Salı Samsun'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, Samsun haftalık hava durumu 5-11 Haziran 2023...

Samsun’da okullar tatil mi? 6 Haziran Salı Samsun’da okullar açık mı, kapalı mı, ders olacak mı? Valilikten son dakika açıklaması!

6 Haziran Salı Samsun'da okullar tatil mi sorusu kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenlerin arama geçmişlerindeki yerini aldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek. Öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak. Sayılı günler kalırken yurdun belirli kesimlerinde kuvvetli yağışlar etkili oluyor. Yetkililer, akşam saatlerinde yağışların daha da artacağına dikkat çekerek sel baskınlarına karşı uyardı. Bu noktada olumsuz hava koşulları nedeniyle "6 Haziran Salı Samsun'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Samsun Valiliği tatil açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…

Samsun’da okullar tatil mi? 6 Haziran Salı Samsun’da okullar açık mı, kapalı mı, ders olacak mı? Valilikten son dakika açıklaması!

BUGÜN SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ladik Kaymakamlığı, Samsun'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle ilçede eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurmuştu.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ''İlçemizde etkisini sürdüren sağanak yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önleyici tedbir olarak 05.06.2023 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.'' ifadelerine yer verilmişti.

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Samsun’da okullar tatil mi? 6 Haziran Salı Samsun’da okullar açık mı, kapalı mı, ders olacak mı? Valilikten son dakika açıklaması!

Bir açıklama da Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden geldi.

''Eğitime bu sabah itibarıyla bir gün ara verilen Ladik ilçesine ek olarak yağışların gün boyu artarak devam edeceği bilgisi alındığından Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde de eğitime bir gün ara verilmiş olup süreç takip edilmektedir.''

Samsun’da okullar tatil mi? 6 Haziran Salı Samsun’da okullar açık mı, kapalı mı, ders olacak mı? Valilikten son dakika açıklaması!

Bir açıklama da Samsun Valiliği'nden geldi. Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanldı:

''İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, ilimiz genelinde etkili olan yoğun sağanak yağışlar nedeniyle Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında toplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarı neticesinde 03.06.2023 Cumartesi günü itibarıyla Samsun'da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çalışma grupları, Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe kaymakamlığımız ve 17 ilçe belediyemizin bilgilendirildiğini ve teyakkuz haline geçirildiğini ifade eden Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı, TAMP 2. Derece İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun ilk olarak AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde 04.06.2023 Pazar günü saat 21:00'de İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde toplandığını ve çalışmalarını devam ettirdiğini söyledi.

İlimiz genelindeki koordinasyon ve müdahale çalışmalarının gelen ihbarlar neticesinde Samsun Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirildiğini dile getirerek, 04.06.2023 Pazar günü saat 22:00 itibarıyla; Ladik ilçesi Tüfeklidere Mahallesinde köprüde araç içinde mahsur kalan vatandaşlarımızın AFAD ve Emniyet ekiplerimiz tarafından kurtarıldığını, birçok noktada yollara sel ile gelen malzemelerin temizlendiğini, kanalların ve menfezlerin açıldığını, dalgıç pompalarla su baskını olan yerlere müdahale edildiğini, ilk belirlemelere göre Ladik ilçesi Tüfekçidere Mahallesinde 32 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvanın telef olduğunu, 2 araç ve bir römorkun zarar gördüğünü dile getiren Sayın Valimiz, enerji nakil hatlarında direk yıkılması nedeniyle meydana gelen kesintilere jeneratör beslemesiyle müdahale edildiğini ifade etti.

Bugün sabah saatlerinden itibaren il merkezinde de etkisini artıran yoğun sağanak yağış nedeniyle teyakkuz halinde olunduğunu ve meydana gelen olumsuzluklara gerek vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar gerekse kamu kurumları ve belediyelerimizin tespitleri neticesinde müdahale edildiğini belirten Sayın Valimiz, sabah erken saatlerde Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerimizden gelen ihbarlar üzerine yapılan çalışmalarla ilgili sorunların çözüldüğünü ancak yağışın devam ediyor olması nedeniyle özellikle araçlarla ilgili hasar ihbarlarının gelmeyi sürdürdüğünü ifade ederek, bu doğrultuda çalışma ve müdahalelerin de aralıksız yürütüldüğünü söyledi.

Ladik, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerimizde bu sabah bir (1) gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiğini kaydeden Sayın Valimiz, yağışlardan olumsuz etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerini ileterek, yağışların gün boyu artarak devam edecek olması beklendiğinden vatandaşlarımıza özellikle sel riski yüksek olan dere yatakları ve su baskını olan yerlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.''

Samsun’da okullar tatil mi? 6 Haziran Salı Samsun’da okullar açık mı, kapalı mı, ders olacak mı? Valilikten son dakika açıklaması!

6 HAZİRAN SALI SAMSUN'DA OKULLAR AÇIK MI KAPALI MI?

6 Haziran'da Samsun'da okulların tatil olup olmadığı henüz belli olmadı. Sağanak yağış sebebiyle gelen açıklamaya göre 5 Haziran Salı günü okullar Ladik, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçeleri için tatil edildi.

Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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