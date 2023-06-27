Sandık görevli ücreti 2023: YSK Sandık görevli ücreti ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası sandık görevli ücreti merak ediliyor. 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde milyonlarca seçmenin katılımı ile tamamlanan 28. dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri Recep Tayyip Erdoğan'ın oy çokluğuyla sonuçlandı. Oy dökümü, oy sayımı gibi önemli konularda görev almışlar ve seçimin sağlıklı, güvenilir bir zeminde yapılmasını sağlamış olan seçim görevlileri 2023 seçimleri geride kalırken sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL sorularına yanıt aranıyor. İşte 2023 Sandık görevli ücreti ve yatılacağı tarih hakkında bilgi