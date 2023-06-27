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Haberler Fotohaber Sandık görevli ücreti 2023: YSK Sandık görevli ücreti ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 27.06.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 11:41

Sandık görevli ücreti 2023: YSK Sandık görevli ücreti ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası sandık görevli ücreti merak ediliyor. 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde milyonlarca seçmenin katılımı ile tamamlanan 28. dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri Recep Tayyip Erdoğan'ın oy çokluğuyla sonuçlandı. Oy dökümü, oy sayımı gibi önemli konularda görev almışlar ve seçimin sağlıklı, güvenilir bir zeminde yapılmasını sağlamış olan seçim görevlileri 2023 seçimleri geride kalırken sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL sorularına yanıt aranıyor. İşte 2023 Sandık görevli ücreti ve yatılacağı tarih hakkında bilgi

Sandık görevli ücreti 2023: YSK Sandık görevli ücreti ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak?

Seçimlerin üzerinden geçen sürenin ardından sandık görevlisi ücretleri 2023 yattı mı, ne zaman yatacak soruları araştırılıyor. Türkiye genelinde 81 ilde 190 bin 736 sandık kurulmuş bu noktalarda 60 milyon seçmen oyunu kullanırken, binlerce kişi de sandık görevlisi olarak görev almıştı. Bu kapsamda sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte, son durum…

Sandık görevli ücreti 2023: YSK Sandık görevli ücreti ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs'ta yapılan Türkiye Genel Seçimleri ile 28 Mayıs'ta düzenlenen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde görev alan sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz belli olmadı.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması nedeniyle ücretlerin 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

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Sandık görevli ücreti 2023: YSK Sandık görevli ücreti ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak?

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi ücretleri şu şekildeydi:

Başkan ve Üyeler: 261 TL

Siyasi parti temsilcileri: 130 TL

Sandık görevli ücreti 2023: YSK Sandık görevli ücreti ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak?

MÜŞAHİTLER ÜCRET ALACAK MI?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım - döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

Sandık görevli ücreti 2023: YSK Sandık görevli ücreti ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.,

ÖDEMELER NEREYE YATIRILACAK?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, elden yapılmayacak olup önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek.

Sandık görevlisi ücretleri kimlik ibrazı yoluyla bankalar aracılığıyla yapılması bekleniyor.

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