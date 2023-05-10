Sandık görevli ücreti 2023: YSK Sandık görevlisi ne kadar, kaç TL alacak, seçimlerde görevli nasıl olunur?

Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili seçimlerine kısa süre kala sandık görevli ücreti gündeme geliyor. 2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı. İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim sandık görevlisi başvurusu yapılabilir. Peki 2023 Sandık görevli ücreti ne kadar? YSK Sandık görevlisi ne kadar, kaç TL alacak, seçimlerde Sandık görevlisi nasıl olunur?