Giriş Tarihi: 08.06.2023 22:21
Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
22:21
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ YATTI MI 2023 son dakika || 14-28 Mayıs sandık görevlisi ücreti son durum! Sandık görevlisi ücreti ne kadar yatacak, kaç TL?
Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandığa gitmiş ve kendisini yönetmesini istediği isimler için oyunu kullanmıştı. Bu süreçte 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandıkların başında binlerce sandık görevlisi görev almış, seçimin güvenilir, sağlıklı bir ortamda yapılmasında gayretlerini ortaya koymuşlardı. Seçimlerin üzerinden bir hafta geçmesinin akabinde sandık görevlisi ücretleri 2023 yattı mı, ne zaman yatacak soruları araştırılıyor. Türkiye genelinde 81 ilde 190 bin 736 sandık kurulmuş bu noktalarda 60 milyon seçmen oyunu kullanırken, binlerce kişi de sandık görevlisi olarak görev almıştı. Bu kapsamda sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte, son durum…