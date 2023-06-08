SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ YATTI MI 2023 son dakika || 14-28 Mayıs sandık görevlisi ücreti son durum! Sandık görevlisi ücreti ne kadar yatacak, kaç TL?

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde ülkenin dört bir yanında kurulan sandıklarda binlerce sandık görevlisi çalışmıştı. Son dakika sandık görevlisi ücret ödemeleri başladı mı, ne zaman başlayacak soruları merak edilmeye başladı. Oy dökümü, oy sayımı gibi önemli konularda görev almışlar ve seçimin sağlıklı, güvenilir bir zeminde yapılmasını sağlamış olan seçim görevlileri 2023 seçimleri geride kalırken sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL sorularına yanıt aranıyor. İşte, sandık görevlisi ücretleri son durum…