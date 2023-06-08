Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ YATTI MI 2023 son dakika || 14-28 Mayıs sandık görevlisi ücreti son durum! Sandık görevlisi ücreti ne kadar yatacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.06.2023 22:21 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 22:21

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ YATTI MI 2023 son dakika || 14-28 Mayıs sandık görevlisi ücreti son durum! Sandık görevlisi ücreti ne kadar yatacak, kaç TL?

Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandığa gitmiş ve kendisini yönetmesini istediği isimler için oyunu kullanmıştı. Bu süreçte 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandıkların başında binlerce sandık görevlisi görev almış, seçimin güvenilir, sağlıklı bir ortamda yapılmasında gayretlerini ortaya koymuşlardı. Seçimlerin üzerinden bir hafta geçmesinin akabinde sandık görevlisi ücretleri 2023 yattı mı, ne zaman yatacak soruları araştırılıyor. Türkiye genelinde 81 ilde 190 bin 736 sandık kurulmuş bu noktalarda 60 milyon seçmen oyunu kullanırken, binlerce kişi de sandık görevlisi olarak görev almıştı. Bu kapsamda sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte, son durum…

SANDIK GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL 2023? YSK 1. tur ve 2.Tur Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde ülkenin dört bir yanında kurulan sandıklarda binlerce sandık görevlisi çalışmıştı. Son dakika sandık görevlisi ücret ödemeleri başladı mı, ne zaman başlayacak soruları merak edilmeye başladı. Oy dökümü, oy sayımı gibi önemli konularda görev almışlar ve seçimin sağlıklı, güvenilir bir zeminde yapılmasını sağlamış olan seçim görevlileri 2023 seçimleri geride kalırken sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL sorularına yanıt aranıyor. İşte, sandık görevlisi ücretleri son durum…

SANDIK GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL 2023? YSK 1. tur ve 2.Tur Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs'ta yapılan Türkiye Genel Seçimleri ile 28 Mayıs'ta düzenlenen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde görev alan sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz belli olmadı.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması nedeniyle ücretlerin 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SANDIK GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL 2023? YSK 1. tur ve 2.Tur Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi ücretleri şu şekildeydi:

Başkan ve Üyeler: 261 TL

Siyasi parti temsilcileri: 130 TL

SANDIK GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL 2023? YSK 1. tur ve 2.Tur Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

SANDIK GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL 2023? YSK 1. tur ve 2.Tur Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?

ÖDEMELER NEREYE YATIRILACAK?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, elden yapılmayacak olup önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek.

Sandık görevlisi ücretleri kimlik ibrazı yoluyla bankalar aracılığıyla yapılması bekleniyor.

SON DAKİKA