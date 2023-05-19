Sandık görevli ücretleri 2023: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, ikinci turdan sonra mı yatacak?

YSK Sandık görevlisi ücreti ikinci tur seçimlerinin öncesinde gündeme geldi. İlk Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşti. Oy verme sürecinde binlerce kişi, belgeleme yapmak ve düzeni sağlamak için sandık başında görev üstlendi.Seçim görevli ücretleri hesaplama işlemleri memur maaşı katsayı oranına göre yapılıyor. Seçimlerin ardından ise gözler sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır sorularının yanıtına çevrildi. Peki, Sandık görevli ücretleri 2023 ne kadar? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL, ikinci turdan sonra mı yatacak?