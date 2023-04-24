Giriş Tarihi: 24.04.2023 22:55 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 22:55

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI E DEVLET: 14 Mayıs seçimleri YSK Sandık görevlisi ücreti 2023 ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

Sandık görevlisi başvuru ücreti 2023 araştırmaları, seçime az bir süre kala vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Türkiye 14 Mayıs günü cumhurbaşkanı ve milletvekilini seçecek. 8. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında görev alacak sandık görevlisi başvurusu e devlet üzerinden yapılıyor. Vatandaşlar nerede oy kullanacağım sorusu, geçtiğimiz günlerde seçmen sorgulama ekranı üzerinden cevabını buldu. Seçim günü sandıkta görev yapacak vatandaşlar, "sandık görevlisi başvuru nasıl yapılır, sandık görevlisi nasıl olunur?" sorusu yanıt aramakta. İşte sandık görevlisi şartları 2023 ve diğer detaylar