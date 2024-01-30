SANDUK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 - ŞARTLARI: Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları neler, ücreti ne kadar?

SANDIK GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

Türkiye Yerel seçimleri için hazırlıklar devam ederken bazı vatandaşlar sandık başında görevli olarak yer alacak.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi.

Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

Sandık başkanı ve sandık memurunun ücretleri arasında yaklaşık 900 TL'lik fark dikkat çekiyor. Bu fark, sandık başkanının seçim sürecinin başından sonuna kadar sorumluluğun büyük kısmını üstlenmesine bağlanıyor.

Bina sorumlusu ise sandık kurulunun çalışması için gerekli olan ortamın hazırlanmasından sorumlu olduğu için diğer görevlilerden daha yüksek bir ücret alıyor.