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Haberler Fotohaber SANDUK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 - ŞARTLARI: Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları neler, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 11:31

SANDUK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 - ŞARTLARI: Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları neler, ücreti ne kadar?

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Milyonlarca seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü yeni belediye başkanları ve muhtarları belirlemek üzere sandık başına giderek oy verecek. Yerel seçimlerde sandık başında görev almak isteyen vatandaşlar başvuru tarihleri, şartları ve ücreti gibi detayları sorgulamaya başladı. 31 Mart seçimlerinde görev alacaklara verilecek ücret belli oldu. Peki; Sandık görevlisi başvuruları başladı mı, nasıl olunur, şartları neler? İşte, Sandık görevlisi ücreti 2024 ve şartları…

SANDUK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 - ŞARTLARI: Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları neler, ücreti ne kadar?

Türkiye, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. 31 Mart seçimleri kapsamında sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi şartları ve başvuru tarihleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Bilindiği üzere sandık görevlisi olmak için herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gerekmektedir. Peki, YSK Sandık görevlisi başvuruları başladı mı, nasıl olunur, şartları neler, ücreti ne kadar? İşte Yerel seçim sandık görevlisi ücreti 2024 ve şartları…

SANDUK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 - ŞARTLARI: Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları neler, ücreti ne kadar?

YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

YSK seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Ancak sandık görevlisi başvuru tarihleri ile ilgili henüz açıklama gelmedi.

Başvuru tarihleri ile ilgili açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

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SANDUK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 - ŞARTLARI: Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları neler, ücreti ne kadar?

SANDIK GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

Türkiye Yerel seçimleri için hazırlıklar devam ederken bazı vatandaşlar sandık başında görevli olarak yer alacak.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi.

Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

Sandık başkanı ve sandık memurunun ücretleri arasında yaklaşık 900 TL'lik fark dikkat çekiyor. Bu fark, sandık başkanının seçim sürecinin başından sonuna kadar sorumluluğun büyük kısmını üstlenmesine bağlanıyor.

Bina sorumlusu ise sandık kurulunun çalışması için gerekli olan ortamın hazırlanmasından sorumlu olduğu için diğer görevlilerden daha yüksek bir ücret alıyor.

SANDUK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 - ŞARTLARI: Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları neler, ücreti ne kadar?

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

SANDUK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 - ŞARTLARI: Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları neler, ücreti ne kadar?

Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

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