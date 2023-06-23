Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, nereye yatacak, ne zaman yatacak? İşte, tarihler!

Kurban Bayramı öncesi sandık görevlisi ücretlerini almak isteyen binlerce vatandaş "Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorguluyor. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde görev alan sandık görevlileri ücret ödemeleri YSK tarafından yapılacağı bilinirken görev alan müşahitler ise herhangi bir ödeme almayacak. Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL merak ediliyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri nereye yatacak, nereden alınacak? İşte, seçim görevlisi ücretleri sorgulama ekranı 2023...