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Haberler Fotohaber Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, nereye yatacak, ne zaman yatacak? İşte, tarihler!
Giriş Tarihi: 23.06.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 15:02

Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, nereye yatacak, ne zaman yatacak? İşte, tarihler!

14 ve 28 Mayıs seçimleri kapsamında görev alan binlerce sandık görevlisi Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala "Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt aranıyor. YSK tarafından ödenecek olan sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL merak ediliyor. Milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı genel seçimleri için ülke çapında kurulan 190 bin 736 sandıkta görev alan binlerce seçim görevlisi oy verme işleminin takibi, oy sayımı işleminin takibini sağlamıştı. Şu noktada seçim görevlisi ücreti son durum sorgulanıyor. Peki, sandık görevlisi ücreti nereden alınacak, nereye yatacak? İşte, yanıtı…

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ SORGULAMA EKRANI 2023|| Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Seçim görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı öncesi sandık görevlisi ücretlerini almak isteyen binlerce vatandaş "Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorguluyor. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde görev alan sandık görevlileri ücret ödemeleri YSK tarafından yapılacağı bilinirken görev alan müşahitler ise herhangi bir ödeme almayacak. Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL merak ediliyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri nereye yatacak, nereden alınacak? İşte, seçim görevlisi ücretleri sorgulama ekranı 2023...

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ SORGULAMA EKRANI 2023|| Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Seçim görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs'ta yapılan Türkiye Genel Seçimleri ile 28 Mayıs'ta düzenlenen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde görev alan sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz belli olmadı.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ SORGULAMA EKRANI 2023|| Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Seçim görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi ücretleri şu şekildeydi:

Başkan ve Üyeler: 261 TL

Siyasi parti temsilcileri: 130 TL

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ SORGULAMA EKRANI 2023|| Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Seçim görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ SORGULAMA EKRANI 2023|| Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Seçim görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?

ÖDEMELER NEREYE YATIRILACAK?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, elden yapılmayacak olup önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek.

Sandık görevlisi ücretleri kimlik ibrazı yoluyla bankalar aracılığıyla yapılması bekleniyor.

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