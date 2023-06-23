Giriş Tarihi: 23.06.2023 15:02
Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
15:02
Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, nereye yatacak, ne zaman yatacak? İşte, tarihler!
14 ve 28 Mayıs seçimleri kapsamında görev alan binlerce sandık görevlisi Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala "Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt aranıyor. YSK tarafından ödenecek olan sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL merak ediliyor. Milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı genel seçimleri için ülke çapında kurulan 190 bin 736 sandıkta görev alan binlerce seçim görevlisi oy verme işleminin takibi, oy sayımı işleminin takibini sağlamıştı. Şu noktada seçim görevlisi ücreti son durum sorgulanıyor. Peki, sandık görevlisi ücreti nereden alınacak, nereye yatacak? İşte, yanıtı…