Giriş Tarihi: 06.05.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 12:22

Sandık görevlisi ücretleri 2023 son dakika: 14 Mayıs Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte YSK görevli ücretleri

Sandık görevlisi ücretleri 2023 seçimleri öncesinde en çok araştırılan konulardan biri oldu. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde sandık başkanı, üyeler ve siyasi parti temsilcileri seçmenlere yardımcı olmak için sandık başında olacak. YSK görevli ücretleri tablosu ile seçim görevlisi ücreti 2023 fiyatlandırması için araştırmalar hız kazandı. Sandık görevlisi ücretleri ne kadar, sandık başkanı kaç TL alıyor soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Öte yandan görevli olmak isteyenlerin başvuru şartlarını taşımaları önem arz edecek. Peki, 14 Mayıs 2023 sandık görevlisi ücretleri ne kadar, belli oldu mu, seçim görevlileri ne kadar alıyor? İşte, detaylar…