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Haberler Fotohaber Sandık görevlisi ücretleri 2023 son dakika: 14 Mayıs Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte YSK görevli ücretleri
Giriş Tarihi: 06.05.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 12:22

Sandık görevlisi ücretleri 2023 son dakika: 14 Mayıs Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte YSK görevli ücretleri

Sandık görevlisi ücretleri 2023 seçimleri öncesinde en çok araştırılan konulardan biri oldu. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde sandık başkanı, üyeler ve siyasi parti temsilcileri seçmenlere yardımcı olmak için sandık başında olacak. YSK görevli ücretleri tablosu ile seçim görevlisi ücreti 2023 fiyatlandırması için araştırmalar hız kazandı. Sandık görevlisi ücretleri ne kadar, sandık başkanı kaç TL alıyor soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Öte yandan görevli olmak isteyenlerin başvuru şartlarını taşımaları önem arz edecek. Peki, 14 Mayıs 2023 sandık görevlisi ücretleri ne kadar, belli oldu mu, seçim görevlileri ne kadar alıyor? İşte, detaylar…

Sandık görevlisi ücretleri 2023 son dakika: 14 Mayıs Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte YSK görevli ücretleri

YSK Sandık görevlisi ücreti 2023 ne kadar, belli oldu mu soruları gündemdeki yerini koruyor. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimlerinde binlerce kişi seçim görevlisi olarak sandık başında bulunacak. Hal böyleyken ise 2023 Sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. YSK görevli ücretleri 2023 tablosu ile seçim görevlileri ne kadar ücret alıyor sorusu yanıt bulacak. Peki, 14 Mayıs 2023 Sandık görevlisi ücretleri ne kadar olacak, kaç TL, belli mi? İşte, Sandık görevlisi ve sandık başkanı ücretleri ve konu hakkında tüm detaylar…

Sandık görevlisi ücretleri 2023 son dakika: 14 Mayıs Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte YSK görevli ücretleri

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU SORGULAMA

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde YSK seçim takvimi izleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu, sandık görevlisi olmak isteyen adaylar için henüz resmi bir açıklama yapmazken başvuru yapmak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor.

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Sandık görevlisi ücretleri 2023 son dakika: 14 Mayıs Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte YSK görevli ücretleri

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Henüz belirlenmeyen seçim görevlileri için güncel ücretler de duyurulmadı. Bu noktada geçtiğimiz seçim dönemlerine bakılıyor.

2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

Sandık görevlisi ücretleri 2023 son dakika: 14 Mayıs Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte YSK görevli ücretleri

Henüz sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Sandık görevlisi ücretleri 2023 son dakika: 14 Mayıs Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte YSK görevli ücretleri

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

Sandık görevlisi olma şartları henüz açıklanmadı ancak kişilerde şu şartların aranması bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

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