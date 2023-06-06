Giriş Tarihi: 06.06.2023 22:23
Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
22:23
Sandık görevlisi ücretleri ödenmeye başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 YSK genel seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?
Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandığa gitmiş oyunu kullanmıştı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandıkların başında binlerce sandık görevlisi görev almış, seçimin güvenilir, sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi adına ellerinden gelen bütün gayreti göstermişlerdi. Seçimlerin arkada kalmasının ardından sandık görevlisi ücretleri ödenmeye başladı mı, ne zaman ödenecek soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye genelinde 81 ilde 190 bin 736 sandık kurulmuş bu noktalarda binlerce kişi görev almıştı. Bu kapsamda sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, cevabı…