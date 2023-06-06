Sandık görevlisi ücretleri ödenmeye başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 YSK genel seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs Pazar günü yapılan Türkiye Genel Seçimleri ile 28 Mayıs'ta düzenlenen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde görev alan sandık görevlilerine ödenecek ücretler henüz belli olmadı. Bu noktada ise gözler geçtiğimiz seçim dönemlerine çevrildi.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.