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Haberler Fotohaber Sandık görevlisi ücretleri ödenmeye başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 YSK genel seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.06.2023 22:23 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 22:23

Sandık görevlisi ücretleri ödenmeye başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 YSK genel seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?

Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandığa gitmiş oyunu kullanmıştı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandıkların başında binlerce sandık görevlisi görev almış, seçimin güvenilir, sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi adına ellerinden gelen bütün gayreti göstermişlerdi. Seçimlerin arkada kalmasının ardından sandık görevlisi ücretleri ödenmeye başladı mı, ne zaman ödenecek soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye genelinde 81 ilde 190 bin 736 sandık kurulmuş bu noktalarda binlerce kişi görev almıştı. Bu kapsamda sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, cevabı…

Sandık görevlisi ücretleri ödenmeye başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 YSK genel seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde ülkenin dört bir yanında kurulan sandıklarda binlerce sandık görevlisi görev almıştı. Seçimlerin bitmesi ve YSK tarafından kesin sonuçların açıklanmasının akabinde sandık görevlisi ücret ödemeleri başladı mı, ne zaman başlayacak soruları merak edilmeye başladı. Oy dökümü, oy sayımı gibi önemli konularda görev almışlar ve seçimin sağlıklı, güvenilir bir zeminde yapılmasını sağlamış olan seçim görevlileri 2023 seçimleri geride kalırken sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL sorularına yanıt aranıyor. İşte, cevabı…

Sandık görevlisi ücretleri ödenmeye başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 YSK genel seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?
14 Mayıs Pazar günü yapılan Türkiye Genel Seçimleri ile 28 Mayıs'ta düzenlenen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde görev alan sandık görevlilerine ödenecek ücretler henüz belli olmadı. Bu noktada ise gözler geçtiğimiz seçim dönemlerine çevrildi.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

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Sandık görevlisi ücretleri ödenmeye başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 YSK genel seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?

Henüz 2023 sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Sandık görevlisi ücretleri ödenmeye başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 YSK genel seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?
Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Sandık görevlisi ücretleri ödenmeye başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 YSK genel seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?

MÜŞAHİTLER ÜCRET ALACAK MI?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım - döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

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