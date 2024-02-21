Giriş Tarihi: 21.02.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
20:41
SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI: Sandık Kokusu 11. bölüm Show Tv ile canlı izle ekranı
Show TV'nin yayın hayatına yeni başlayan dizilerinden olan Sandık Kokusu bu akşam 11. bölümüyle yayınlanacak. Başrollerinde özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı dizinin bu akşam ki bölümü için "Sandık Kokusu 11. bölüm canlı izle" araştırmasına başladılar. Yeni bölümde Karsu ve Atilla arasında yaşananlar damgasını vuracak. Bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu son bölüm canlı izle ekranı