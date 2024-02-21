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Haberler Fotohaber SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI: Sandık Kokusu 11. bölüm Show Tv ile canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 21.02.2024 20:41 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 20:41

SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI: Sandık Kokusu 11. bölüm Show Tv ile canlı izle ekranı

Show TV'nin yayın hayatına yeni başlayan dizilerinden olan Sandık Kokusu bu akşam 11. bölümüyle yayınlanacak. Başrollerinde özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı dizinin bu akşam ki bölümü için "Sandık Kokusu 11. bölüm canlı izle" araştırmasına başladılar. Yeni bölümde Karsu ve Atilla arasında yaşananlar damgasını vuracak. Bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu son bölüm canlı izle ekranı

SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI: Sandık Kokusu 11. bölüm Show Tv ile canlı izle ekranı

Sandık Kokusu'nda Karsu'nun çocukları için verdiği annelik mücadelesi izleyiciler tarafından takip ediliyor. Bu haftaki bölümde Irmak'ın hamileliği Filiz ve Karsu'yu derinden sarsacaktır. Dizi 11. bölümüyle yayınlanıyor. İşte Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm canlı izle

SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI: Sandık Kokusu 11. bölüm Show Tv ile canlı izle ekranı

SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM SHOW TV İLE CANLI İZLE

Sandık Kokusu dizisi son bölümü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI: Sandık Kokusu 11. bölüm Show Tv ile canlı izle ekranı

SANDIK KOKUSU 10.BÖLÜM ÖZETİ

Sandık Kokusu'nun 10. bölümünde; Atilla Ozan'ın ölmesine neden olduğu için deliye dönmüş bir haldedir ve ne yapacağını bilemez. Diğer yandan Ozan'ın bir anda ortadan kaybolmasını fark eden Karsu, Ozan'ı arayışa geçer.

SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI: Sandık Kokusu 11. bölüm Show Tv ile canlı izle ekranı

Irmak, Atilla'nın Karsu ile yakın olduğunu görünce ondan yardım ister. Atilla karışmak istemese de verdiği bir tavsiye acaba Irmak'a neler yaptıracaktır? Reha Cennet Sitesi'nde bir ev tutar, Hande'yi de yanına alarak Karsu, Filiz ve Türkan'ı çıldırtmayı başarır.

SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI: Sandık Kokusu 11. bölüm Show Tv ile canlı izle ekranı

Bu ev işiyle birlikte Lale de siteye çokça gelip gitmeye başlar ve bu durum Atilla'nın kimliğinin açığa çıkmasında bir tehdit oluşturur. Sevgililer günü kutlamalarına hazırlanan Cennet Sitesi sakinlerini ise bir sürpriz beklemektedir.

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