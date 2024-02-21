SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI: Sandık Kokusu 11. bölüm Show Tv ile canlı izle ekranı

SANDIK KOKUSU 10.BÖLÜM ÖZETİ

Sandık Kokusu'nun 10. bölümünde; Atilla Ozan'ın ölmesine neden olduğu için deliye dönmüş bir haldedir ve ne yapacağını bilemez. Diğer yandan Ozan'ın bir anda ortadan kaybolmasını fark eden Karsu, Ozan'ı arayışa geçer.