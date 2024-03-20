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Haberler Fotohaber SANDIK KOKUSU 15. BÖLÜM CANLI İZLE: Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 20.03.2024 19:09 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 19:09

SANDIK KOKUSU 15. BÖLÜM CANLI İZLE: Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı

Show TV'nin yayın hayatına yeni başlayan dizilerinden olan Sandık Kokusu bu akşam 15. bölümüyle yayınlanacak. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı dizinin bu akşam ki bölümü için "Sandık Kokusu 15. bölüm canlı izle" araştırmasına başladılar. Yeni bölümde Karsu ve Atilla arasındaki ipler gerilmeye devam ederken Adnan Filiz'e gördüklerini Irmak'a anlatmaması için yalvarıyor. Peki yeni bölümde enler olacak? İşte Show TV ile Sandık Kokusu 15. bölüm canlı izle ekranı

SANDIK KOKUSU 15. BÖLÜM CANLI İZLE: Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı

Sandık Kokusu'nda Karsu'nun çocukları için verdiği annelik mücadelesi izleyiciler tarafından takip ediliyor. Bu haftaki bölümde Adnan yaptıklarından pişmanlık duyarken hamile olan Irmak için bir parti planlar ve Karsu'nun partiye girişi damga vurur. Yeni bölüm için Sandık Kokusu 15. bölüm canlı izle

SANDIK KOKUSU 15. BÖLÜM CANLI İZLE: Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı

SANDIK KOKUSU 15. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI

Sandık Kokusu 15. bölüm canlı izle ekranını aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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SANDIK KOKUSU 15. BÖLÜM CANLI İZLE: Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı

SANDIK KOKUSU 15. BÖLÜM ÖZETİ

Adnan'ı bir kadınla sarmaş dolaş yakalayan Filiz, koşarak evden çıkar ve gördüklerini Türkan'a anlatır. Irmak ve bebeği için endişelidir. Adnan, Filiz'le durumu konuşmak ister. Gizli telefonlaşmaları duyan Irmak, Adnan ve Filiz'e bir kafede yakalar. Bu durumdan nasıl kurtulacaklardır?

SANDIK KOKUSU 15. BÖLÜM CANLI İZLE: Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı

Diğer yandan Dilaver, Hasan'ın emriyle Filiz'in giriş çıkış saatlerini haber vermesi için Ömer'le anlaşır. Filiz bindiği takside bahar dalı ve bir davetiye bulur. Gizli bir hayranı olduğunu anlar ve hoşuna gider. Adnan, site içerisinde Irmak için lüks bir organizasyon düzenler, Herkes oradadır. Çok geç gelen Karsu ise herkesi şaşırtır.

SANDIK KOKUSU 15. BÖLÜM CANLI İZLE: Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı
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