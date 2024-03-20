SANDIK KOKUSU 15. BÖLÜM CANLI İZLE: Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı

Diğer yandan Dilaver, Hasan'ın emriyle Filiz'in giriş çıkış saatlerini haber vermesi için Ömer'le anlaşır. Filiz bindiği takside bahar dalı ve bir davetiye bulur. Gizli bir hayranı olduğunu anlar ve hoşuna gider. Adnan, site içerisinde Irmak için lüks bir organizasyon düzenler, Herkes oradadır. Çok geç gelen Karsu ise herkesi şaşırtır.