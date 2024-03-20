Giriş Tarihi: 20.03.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
19:09
SANDIK KOKUSU 15. BÖLÜM CANLI İZLE: Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı
Show TV'nin yayın hayatına yeni başlayan dizilerinden olan Sandık Kokusu bu akşam 15. bölümüyle yayınlanacak. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı dizinin bu akşam ki bölümü için "Sandık Kokusu 15. bölüm canlı izle" araştırmasına başladılar. Yeni bölümde Karsu ve Atilla arasındaki ipler gerilmeye devam ederken Adnan Filiz'e gördüklerini Irmak'a anlatmaması için yalvarıyor. Peki yeni bölümde enler olacak? İşte Show TV ile Sandık Kokusu 15. bölüm canlı izle ekranı