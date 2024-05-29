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Giriş Tarihi: 29.05.2024 20:09 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 20:09

YENİ BÖLÜM | Sandık Kokusu 24. Bölüm izle! Show TV Sandık Kokusu son bölüm full izle

Her hafta Çarşamba günü Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisi Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral gibi isimleri buluşturuyor. Dizinin sıkı takipçileri Sandık Kokusu 24. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Karsu, Hasan'ın yardımıyla çocukların yeni okulunda işe başlar. Bu durum Tılsım'u utandırırken Deniz'i ise çok sevindirir. İşte, Show TV canlı yayın Sandık Kokusu 24. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

YENİ BÖLÜM | Sandık Kokusu 24. Bölüm izle! Show TV Sandık Kokusu son bölüm full izle

Sandık Kokusu 24. Bölüm izle Show TV dizi ekranında takip ediliyor! O3 Medya imzalı dizi, güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin ve özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu anlatıyor. 28 Mayıs tarihli bölümde Atilla'nın boşalan evine Lale'nin bir arkadaşı taşınır. Irmak yan eve taşınanın Kıvanç olduğunu görür. İşte, Sandık Kokusu son bölüm izle full ve tek parça linki…

YENİ BÖLÜM | Sandık Kokusu 24. Bölüm izle! Show TV Sandık Kokusu son bölüm full izle

SANDIK KOKUSU 24. BÖLÜM İZLE

Show TV ekranlarında yayınlanan O3 Medya imzalı Sandık Kokusu dizisi, 24. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

28 Mayıs 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

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YENİ BÖLÜM | Sandık Kokusu 24. Bölüm izle! Show TV Sandık Kokusu son bölüm full izle

SANDIK KOKUSU 24. BÖLÜM ÖZETİ

Hasan, Atilla'ya verdiği sözü tutup Mert'le buzları eritmeye çalışır.

YENİ BÖLÜM | Sandık Kokusu 24. Bölüm izle! Show TV Sandık Kokusu son bölüm full izle

Filiz, Serdar'ın üstten tavırlarına daha fazla dayanamayıp istifa eder.

YENİ BÖLÜM | Sandık Kokusu 24. Bölüm izle! Show TV Sandık Kokusu son bölüm full izle

Hasan'ın teklifiyle kafenin idaresini alır.

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