Sandık Kokusu Irmak kimdir? Sandık Kokusu’nun Irmak’ı Meriç Aral hayatı, dizileri ve filmleri

SANDIK KOKUSU IRMAK KİMDİR?

"Sandık Kokusu"na Irmak karakteri Meriç Aral dahil oluyor. Başrollerini; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimlerin paylaştığı diziye Aral, sürpriz bir karakterle girecek.

Filiz'in (Demet Akbağ) kızı ve Karsu'nun (Özge Özpirinçci) ablası olan, yıllardır görüşmedikleri aile üyesi Irmak karakteri ile Sandık Kokusu'na katılan Meriç Aral'dan ilk set karesi geldi.