Sandık Kokusu Irmak kimdir? Sandık Kokusu’nun Irmak’ı Meriç Aral hayatı, dizileri ve filmleri

Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
11:14
Show TV ekranlarının yeni dizisi Sandık Kokusu oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil etmeye başladı. Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen diziye Karsu'nun ablası Irmak rolüyle Meriç Aral dahil oluyor. Yıllardır görüşmediği kızı ile karşılaşan Filiz'in vereceği tepki dizinin ilgilileri tarafından takip ediliyor. Sürpriz karakter Sandık Kokusu Irmak kimdir sorusu ile gündemde. Peki; Meriç Aral kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Dizileri, filmleri ve karaktere dair merak edilenler...