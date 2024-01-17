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Haberler Fotohaber Sandık Kokusu Irmak kimdir? Sandık Kokusu'nun Irmak'ı Meriç Aral hayatı, dizileri ve filmleri
Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 11:14

Sandık Kokusu Irmak kimdir? Sandık Kokusu'nun Irmak'ı Meriç Aral hayatı, dizileri ve filmleri

Show TV ekranlarının yeni dizisi Sandık Kokusu oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil etmeye başladı. Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen diziye Karsu'nun ablası Irmak rolüyle Meriç Aral dahil oluyor. Yıllardır görüşmediği kızı ile karşılaşan Filiz'in vereceği tepki dizinin ilgilileri tarafından takip ediliyor. Sürpriz karakter Sandık Kokusu Irmak kimdir sorusu ile gündemde. Peki; Meriç Aral kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Dizileri, filmleri ve karaktere dair merak edilenler...

Sandık Kokusu Irmak kimdir? Sandık Kokusu’nun Irmak’ı Meriç Aral hayatı, dizileri ve filmleri

Sandık Kokusu Irmak karakteri oyuncu Meriç Aral tarafından canlandırılacak. Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı projeye Filiz'in kızı olarak Irmak dahil oluyor. İkilinin karşılaşması yeni hikayeyi başlatıyor. Peki; Sandık Kokusu'nda Irmak'ı oynayan Meriç Aral kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, oynadığı diziler ve filmler...

Sandık Kokusu Irmak kimdir? Sandık Kokusu’nun Irmak’ı Meriç Aral hayatı, dizileri ve filmleri

SANDIK KOKUSU IRMAK KİMDİR?

"Sandık Kokusu"na Irmak karakteri Meriç Aral dahil oluyor. Başrollerini; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimlerin paylaştığı diziye Aral, sürpriz bir karakterle girecek.

Filiz'in (Demet Akbağ) kızı ve Karsu'nun (Özge Özpirinçci) ablası olan, yıllardır görüşmedikleri aile üyesi Irmak karakteri ile Sandık Kokusu'na katılan Meriç Aral'dan ilk set karesi geldi.

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Sandık Kokusu Irmak kimdir? Sandık Kokusu’nun Irmak’ı Meriç Aral hayatı, dizileri ve filmleri

MERİÇ ARAL KİMDİR?

17 Kasım 1988 İstanbul doğumlu Meriç Aral, avukatlık yapan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı zamanda yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat bölümünde eğitim gördü. Staj sonrasında oyunculuğa başladı. Film asistanı olarak kısa bir süre görev aldı.

Sandık Kokusu Irmak kimdir? Sandık Kokusu’nun Irmak’ı Meriç Aral hayatı, dizileri ve filmleri

2012 yılında yayımlanan Sultan adlı dizide ilk deneyimini gerçekleştirdi ve oyunculuk eğitimi almaya başladı.

Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanındı. Aral, kendisi gibi oyuncu olan Serkan Keskin ile birlikte.

Sandık Kokusu Irmak kimdir? Sandık Kokusu’nun Irmak’ı Meriç Aral hayatı, dizileri ve filmleri

MERİÇ ARAL DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Dizi:

Sultan

Medcezir

Yüksek Sosyete

Söz

Kırmızı Oda

Kaderimin Oyunu

Sandık Kokusu

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