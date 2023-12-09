Sandık Kokusu Kuzey’e ne oldu, kimin elindeydi, nasıl bulundu? Sandık Kokusu Karsu Kuzey’i nasıl buldu, hikaye nasıl ilerleyecek?

3 sene sonra oğluna kavuşan Karsu aramaktan bir an bile vazgeçmemişti. Başarmanın sevincini yaşayan Karsu aynı zamanda oğlunu bulduğu için de oldukça mutluyken, hiç beklemedik bir durumla karşı karşıya geldi.

Eşi Reha'nın en yakın arkadaşıyla yaşadığı yakın münasebete şahit olan Karsu, eşinden ayrılmaya karar verdi ve yayınlanan fragmanda görüldüğü gibi istanbul'a doğru çocuklarıyla yola çıktı.