Giriş Tarihi: 09.12.2023 16:52
Güncelleme Tarihi: 09.12.2023
16:54
Sandık Kokusu Kuzey'e ne oldu, kimin elindeydi, nasıl bulundu? Sandık Kokusu Karsu Kuzey’i nasıl buldu, hikaye nasıl ilerleyecek?
Sandık Kokusu ilk bölümüyle beğenileri topladı. Özellikle Kuzey'in kayboluş sahnesi ve sonrasında yaşananlar izleyenleri derinden etkiledi. Kuzey'in ilk bölümde annanesiyle İstanbul yolculuğu kötü sonlu bitti. Kuzeyin kaybolmasıyla çılgına dönen Karsu annesine öfkesini kusarken, bir yandan da oğlunu aradı. Peki, Sandık Kokusu Kuzey'e ne oldu, kimin elindeydi, nasıl bulundu? İşte, Kuzey'in hikayesi...