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Haberler Fotohaber Sandık Kokusu Kuzey'e ne oldu, kimin elindeydi, nasıl bulundu? Sandık Kokusu Karsu Kuzey’i nasıl buldu, hikaye nasıl ilerleyecek?
Giriş Tarihi: 09.12.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 16:54

Sandık Kokusu Kuzey'e ne oldu, kimin elindeydi, nasıl bulundu? Sandık Kokusu Karsu Kuzey’i nasıl buldu, hikaye nasıl ilerleyecek?

Sandık Kokusu ilk bölümüyle beğenileri topladı. Özellikle Kuzey'in kayboluş sahnesi ve sonrasında yaşananlar izleyenleri derinden etkiledi. Kuzey'in ilk bölümde annanesiyle İstanbul yolculuğu kötü sonlu bitti. Kuzeyin kaybolmasıyla çılgına dönen Karsu annesine öfkesini kusarken, bir yandan da oğlunu aradı. Peki, Sandık Kokusu Kuzey'e ne oldu, kimin elindeydi, nasıl bulundu? İşte, Kuzey'in hikayesi...

Sandık Kokusu Kuzey’e ne oldu, kimin elindeydi, nasıl bulundu? Sandık Kokusu Karsu Kuzey’i nasıl buldu, hikaye nasıl ilerleyecek?

Geçtiğimiz günlerde ilk bölümü yayınlanan Sandık Kokusu'nda Karsu'nun oğlu Kuzey, annanesiye İstanbul'a giderken otogarda kaybolmuştu. kaybolmasının üzerinden 3 yıl geçen Kuzey'i annesi büyük bir umutla, hiç vazgeçmeden aramaya devam ederken Reha ise (Kuzey'in babası) çoktan kabullenmişti. Peki, Sandık Kokusu Karsu Kuzey'i buldu mu, nasıl buldu?

Sandık Kokusu Kuzey’e ne oldu, kimin elindeydi, nasıl bulundu? Sandık Kokusu Karsu Kuzey’i nasıl buldu, hikaye nasıl ilerleyecek?

SANDIK KOKUSU KARSU KUZEY'İ NASIL BULDU?

Show TV ekranlarında Çarşamba günü yayın hayatına başlayan yeni dizi Sandık Kokusu izleyenleri derinden etkiledi. Kayıp çocuk vakasına değinen dizide, izleyenler kendilerinden detaylar buldu.

3 yıldır kayıp olan Kuzey, annesi Karsu ve kardeşi Tılsım'ın gittiği tekne seyahatinde denk gelmeleri sonucunda bulundu.

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Sandık Kokusu Kuzey’e ne oldu, kimin elindeydi, nasıl bulundu? Sandık Kokusu Karsu Kuzey’i nasıl buldu, hikaye nasıl ilerleyecek?

3 sene sonra oğluna kavuşan Karsu aramaktan bir an bile vazgeçmemişti. Başarmanın sevincini yaşayan Karsu aynı zamanda oğlunu bulduğu için de oldukça mutluyken, hiç beklemedik bir durumla karşı karşıya geldi.

Eşi Reha'nın en yakın arkadaşıyla yaşadığı yakın münasebete şahit olan Karsu, eşinden ayrılmaya karar verdi ve yayınlanan fragmanda görüldüğü gibi istanbul'a doğru çocuklarıyla yola çıktı.

Sandık Kokusu Kuzey’e ne oldu, kimin elindeydi, nasıl bulundu? Sandık Kokusu Karsu Kuzey’i nasıl buldu, hikaye nasıl ilerleyecek?

Bu durumda hikaye nasıl ilerleyecek merak edildi. İlk bölümde Kuzey'in bulunmasını beklemeyen seyirci şaşkınlık yaşarken, hikayenin Karsu'nun yaşam mücadelelesi vermesiyle geçirileceği düşünülüyor.

Sandık Kokusu Kuzey’e ne oldu, kimin elindeydi, nasıl bulundu? Sandık Kokusu Karsu Kuzey’i nasıl buldu, hikaye nasıl ilerleyecek?

SANDIK KOKUSU KUZEY'E NE OLDU, KİMİN ELİNDEYDİ?

İlk bölümde otobüs yolculuğunda, yanlış otobüse binen Kuzey bir kadının yanında gösterilmişti. Telefon konuşması yapan kadın kendi oğlunu yeni kaybettiğini ve bu çocuğu kendi oğlu yerine koyacağını söylemişti.

Ancak Karsu oğlunu balıkçı teknesinde bir adamın yanında buldu. Peki, Kuzey oraya nasıl gitti. İşte bu durum ilerleyen bölümde netlik kavuşacak.

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