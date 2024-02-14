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Haberler Fotohaber SANDIK KOKUSU'NA MERT GELİYOR! Sandık Kokusu'nun Mert Melek'i Sercan Badur kimdir, dizideki rolü ne?
Giriş Tarihi: 14.02.2024 05:56 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 05:56

SANDIK KOKUSU'NA MERT GELİYOR! Sandık Kokusu'nun Mert Melek'i Sercan Badur kimdir, dizideki rolü ne?

Show TV ekranlarının yeni diziler kategorisinde yer alan Sandık Kokusu bu hafta heyecanlı anlara sahne olurken bir de yeni bir oyuncuyu kadrosuna katıyor. Geçtiğimiz bölümlerde Karsu'nun ablası rolünde Irmak iddialı bir giriş yapmışken, şimdi de gözler Atilla'nın kardeşine hayat verecek olan Sercan Badur'un canlandıracağı Mert Melek karakterine çevrildi. Peki, Sandık Kokusu'nun Mert Melek'i Sercan Badur kimdir, dizideki rolü ne olacak, diziyi nasıl etkileyecek?

SANDIK KOKUSU’NA MERT GELİYOR! Sandık Kokusu’nun Mert Melek’i Sercan Badur kimdir, dizideki rolü ne?

"Mert'in gelişi ile ortalık iyice alev alacak!" Yeni oyuncunun katılmasıyla dizinin gidişatında yeni hamleler gerçekleşecek. Sandık Kokusu'nda Mert Melek karakterine hayat verecek olan Sercan Badur, geçmişinden kaçmak için kimlik değiştirmek zorunda kalan bir sanatçıyı canlandıracak, ancak geçmişi izleyenleri şok edecek. Peki, Sandık Kokusu'nun Mert Melek'i Sercan Badur kimdir, dizideki rolü ne? İşte, merak edilenler...

SANDIK KOKUSU’NA MERT GELİYOR! Sandık Kokusu’nun Mert Melek’i Sercan Badur kimdir, dizideki rolü ne?

SANDIK KOKUSU YENİ OYUNCU SÜRPRİZİ!

Show TV'nin, yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi "Sandık Kokusu"na sevilen oyuncu Sercan Badur dahil oluyor.

Başrollerini; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı oyuncuların paylaştığı diziye Badur, renkli ve farklı bir karakterle katılıyor.

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SANDIK KOKUSU’NA MERT GELİYOR! Sandık Kokusu’nun Mert Melek’i Sercan Badur kimdir, dizideki rolü ne?

"Mert'in gelişi ile ortalık iyice alev alacak!"

Sandık Kokusu'nda Mert Melek karakterine hayat verecek olan Sercan Badur, geçmişinden kaçmak için kimlik değiştirmek zorunda kalan bir sanatçıyı canlandırıyor.

Ancak onun gelişi ile zaten durulmayan sular ve hali hazırda karışık olan ilişkiler daha da karışıyor. Çünkü Mert Melek'in geçmişi ile Atilla arasında beklenmedik bir bağ vardır.

SANDIK KOKUSU’NA MERT GELİYOR! Sandık Kokusu’nun Mert Melek’i Sercan Badur kimdir, dizideki rolü ne?

Yeni bir sır perdesinin aralanacağı Sandık Kokusu'nda yaşanacak gelişmeler şimdiden büyük merak konusu olurken, tüm gözler dizinin 14 Şubat akşamı yayınlanacak yeni bölümüne kilitlendi.

Sandık Kokusu'nun sürprizler dolu yeni bölümü Çarşamba saat 20.00'de Show TV'de.

SANDIK KOKUSU’NA MERT GELİYOR! Sandık Kokusu’nun Mert Melek’i Sercan Badur kimdir, dizideki rolü ne?

SERCAN BADUR KİMDİR?

30 Ekim 1990 İstanbul doğumlu olan Sercan Badur, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Birçok tiyatro oyununda rol alan ünlü isim, 2009 yılında Çağan Irmak'ın "Karanlıktakiler" adlı filmi ile sinema hayatına başlamıştır.

Eş zamanlı olarak televizyon kariyerine de devam eden Badur, 2010 yılında "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde "Necati" karakteriyle şöhreti yakalamış ardından; "Canımın İçi", "Güllerin Savaşı", "Babam ve Ailesi", "Masum Değiliz", "Tövbeler Olsun" gibi dizilerde rol almıştır.

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