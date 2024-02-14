SANDIK KOKUSU’NA MERT GELİYOR! Sandık Kokusu’nun Mert Melek’i Sercan Badur kimdir, dizideki rolü ne?

"Mert'in gelişi ile ortalık iyice alev alacak!"

Sandık Kokusu'nda Mert Melek karakterine hayat verecek olan Sercan Badur, geçmişinden kaçmak için kimlik değiştirmek zorunda kalan bir sanatçıyı canlandırıyor.

Ancak onun gelişi ile zaten durulmayan sular ve hali hazırda karışık olan ilişkiler daha da karışıyor. Çünkü Mert Melek'in geçmişi ile Atilla arasında beklenmedik bir bağ vardır.