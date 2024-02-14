SANDIK KOKUSU’NA MERT GELİYOR! Sandık Kokusu’nun Mert Melek’i Sercan Badur kimdir, dizideki rolü ne?

Giriş Tarihi: 14.02.2024 05:56
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
05:56
Show TV ekranlarının yeni diziler kategorisinde yer alan Sandık Kokusu bu hafta heyecanlı anlara sahne olurken bir de yeni bir oyuncuyu kadrosuna katıyor. Geçtiğimiz bölümlerde Karsu'nun ablası rolünde Irmak iddialı bir giriş yapmışken, şimdi de gözler Atilla'nın kardeşine hayat verecek olan Sercan Badur'un canlandıracağı Mert Melek karakterine çevrildi. Peki, Sandık Kokusu'nun Mert Melek'i Sercan Badur kimdir, dizideki rolü ne olacak, diziyi nasıl etkileyecek?