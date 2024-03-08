Şanlıurfa iftar vakti 2024: 11 Mart Şanlıurfa İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

ŞANLIURFA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER
Haliliye ASIMPAŞA C.
Eyyübiye İMAM ASLAN C.
Karaköprü H.MEHMET DEMİRCİOĞLU C.
Karaköprü ŞEHİD ENES ÇİÇEK C.
Siverek HALİLİYE C.
Hilvan HACI EBUZER C.
Halfeti YK.GÖKLÜ MH.ŞEN C.
Karaköprü VEFA C.
Ceylanpınar SEYYİD HASAN AKAN C.
Eyyübiye HACI ŞEFİK AÇIKER MESCİDİ
Haliliye KIBLETEYN C.
Haliliye SEYDA MUHAMMED ALİ KÜLLİYESİ MEHMET ÇELEN C.
Haliliye OSMAN AĞAN C.
Ceylanpınar ÖZBEK MH. SEMERKAND C.
Ceylanpınar ÖZBEK MH. SEMERKAND C.
Haliliye TİLLO HAYATİ HARRANİ C.
Viranşehir SÜLEYMAN NEBATİ C.
Viranşehir SÜLEYMAN NEBATİ C.