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Haberler Fotohaber Şanlıurfa iftar vakti 2024: 11 Mart Şanlıurfa İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 21:20 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 21:20

Şanlıurfa iftar vakti 2024: 11 Mart Şanlıurfa İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeye göre Müslümanlar her yıl oruçlarını tutuyorlar. Oruç ibadeti imsak vaktinden iftar saatine kadar yerine getiriliyor. Bu yıl islam alemi için ilk oruç 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Diyanet'in yayımladığı 2024 Ramazan İmsakiye ile Şanlıurfa iftar saati ve imsak, sahur vakti belli oldu. Peki; Şanlıurfa sahur vakti saat kaçta, ne zaman? İşte, Şanlıurfa İmsakiye 2024 ile iftar saati ve sahur, imsak saatleri.

Şanlıurfa iftar vakti 2024: 11 Mart Şanlıurfa İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç tutacak vatandaşlar kentlerindeki sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri tarafından 2024 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı ve tüm illerin iftar ve sahur saatleri belli oldu. Müslüman alemi için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan ayının ilk orucu 11 Mart günü eda edilecek. Bu noktada Şanlıurfa sahur vakti saat kaçta, ne zaman sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Şanlıurfa İmsakiye ve namaz vakitleri.

Şanlıurfa iftar vakti 2024: 11 Mart Şanlıurfa İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

ŞANLIURFA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Şanlıurfa İftar Vakti: 18:35

Şanlıurfa Sahur (İmsak) Vakti: 05:15

Şanlıurfa Teravih Namazı Vakti: 19:49
Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Şanlıurfa İftar Vakti: 18:36

Şanlıurfa Sahur (İmsak) Vakti: 05:14

Şanlıurfa Teravih Namazı Vakti: 19:50

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Şanlıurfa İftar Vakti: 18:37

Şanlıurfa Sahur (İmsak) Vakti: 05:12

Şanlıurfa Teravih Namazı Vakti: 19:51

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Şanlıurfa iftar vakti 2024: 11 Mart Şanlıurfa İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma


KADİR GECESİ NE ZAMAN?


Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Şanlıurfa iftar vakti 2024: 11 Mart Şanlıurfa İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

ŞANLIURFA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

Haliliye ASIMPAŞA C.

Eyyübiye İMAM ASLAN C.

Karaköprü H.MEHMET DEMİRCİOĞLU C.

Karaköprü ŞEHİD ENES ÇİÇEK C.

Siverek HALİLİYE C.

Hilvan HACI EBUZER C.

Halfeti YK.GÖKLÜ MH.ŞEN C.

Karaköprü VEFA C.

Ceylanpınar SEYYİD HASAN AKAN C.

Eyyübiye HACI ŞEFİK AÇIKER MESCİDİ

Haliliye KIBLETEYN C.

Haliliye SEYDA MUHAMMED ALİ KÜLLİYESİ MEHMET ÇELEN C.

Haliliye OSMAN AĞAN C.

Ceylanpınar ÖZBEK MH. SEMERKAND C.

Ceylanpınar ÖZBEK MH. SEMERKAND C.

Haliliye TİLLO HAYATİ HARRANİ C.

Viranşehir SÜLEYMAN NEBATİ C.

Viranşehir SÜLEYMAN NEBATİ C.

Şanlıurfa iftar vakti 2024: 11 Mart Şanlıurfa İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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