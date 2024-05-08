Giriş Tarihi: 08.05.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
18:59
Şans Topu Sonuçları Sorgulama Ekranı 8 Mayıs 2024 (Canlı çekiliş tıkla öğren) | Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama
Şans Topu sonuçları 8 Mayıs Çarşamba günü çekilişinin ardından sorgulanıyor. Milli Piyango Online ile takip edilen şans oyununda devreden büyük ikramiyenin 4.480.254 olduğu açıklanırken büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar 6 rakamın ardında yer alıyor. Haftada iki kez çekilen çekilişin ilki bugün 20.00'da Sisal Şans iş birliğinde noter huzurunda yapılıyor. Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranında takip ediliyor. Kazandıran numaralar için çekiliş topları döndü. İşte, Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı…