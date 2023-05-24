Şans Topu sonuçları 24 Mayıs 2023 bilet sorgula || MP TV canlı izle ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Haftanın ilk Şans Topu çekilişi, 29 Mart 2023 Çarşamba yani bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Devreden büyük ikramiye 1.825.599 TL olarak Milli Piyango İdaresi tarafından paylaşılmasıyla birlikte vatandaşlar Şans Topu bilet sorgulama ekranı üzerinden bu akşamın şanslı sayılarını öğrenmek için kolları sıvadı. MP TV canlı izle ekranı sonrası Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı sabah.com.tr üzerinden erişime açılacak. Şans Topu sonuçları hızlı bilet sorgulama ile vatandaşlar şanslı sayıları öğrenebilecekler. İşte bugün Şans Topu bilet sorgulama ekranı