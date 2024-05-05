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Haberler Fotohaber Şans Topu sonuçları 5 Mayıs Pazar sonuçları sorgulama ekranı: Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 05.05.2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 18:03

Şans Topu sonuçları 5 Mayıs Pazar sonuçları sorgulama ekranı: Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu 5 Mayıs Pazar çekilişi MPİ TV ekranında takip ediliyor. Milli Piyango Online üzerinden oynanan şans oyunu haftanın son çekilişiyle belli oluyor. Beklenen büyük ikramiye için oyunda çekiliş noter huzurunda gerçekleşecek. Çekiliş heyecanı canlı yayında yaşanacak. İşte, bugün çekilen 5 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu sonuçları 5 Mayıs Pazar sonuçları sorgulama ekranı: Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

Şans Topu sorgulama ekranı üzerinden ikramiyeyi barındıran kazandıran numaralar kontrol ediliyor. Milli Piyango şans oyunları arasında yer alan ve Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleşen çekiliş noter huzurunda yapılıyor ve canlı yayında takip edilebiliyor. İşte, 5 Mayıs 2024 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama MPİ sayfası...

Şans Topu sonuçları 5 Mayıs Pazar sonuçları sorgulama ekranı: Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi haftanın 2 günü gerçekleşiyor. Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişte sorgulamalar gündemde. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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Şans Topu sonuçları 5 Mayıs Pazar sonuçları sorgulama ekranı: Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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Şans Topu sonuçları 5 Mayıs Pazar sonuçları sorgulama ekranı: Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu sonuçları 5 Mayıs Pazar sonuçları sorgulama ekranı: Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

Şans Topu oyununda;

· Birinci kategori olan "5+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· İkinci kategori olan "5 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Üçüncü kategori olan "4+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dördüncü kategori olan "4 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Beşinci kategori olan "3+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Altıncı kategori olan "3 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Yedinci kategori olan "2+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2'sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Sekizinci kategori olan "1+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1'inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dokuzuncu kategori olan "0+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

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