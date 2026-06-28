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Haberler Fotohaber Şans Topu sonuçları belli oluyor! MPİ Online ile 28 Haziran Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 28.06.2026 18:28

Şans Topu sonuçları belli oluyor! MPİ Online ile 28 Haziran Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı!

Şans Topu çekilişi, 28 Haziran Pazar akşamı büyük ikramiye heyecanı yaşayan binlerce kişinin yakın takibindeydi. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte kazandıran numaralar belli oldu. Açıklanan sonuçlar ve çekiliş detayları, oyunseverler tarafından yoğun ilgi görüyor.

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Şans Topu sonuçları belli oluyor! MPİ Online ile 28 Haziran Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı!

28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin ardından sonuçlar açıklandı. Kazanan numaraların ilan edilmesiyle birlikte kupon sahipleri, biletlerini kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını sorgulamaya başladı.

Şans Topu sonuçları belli oluyor! MPİ Online ile 28 Haziran Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı!

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Haziran Şans Topu çekilişinde kazanan henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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Şans Topu sonuçları belli oluyor! MPİ Online ile 28 Haziran Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı!

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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Şans Topu sonuçları belli oluyor! MPİ Online ile 28 Haziran Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı!

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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