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Şans Topu sonuçları belli oluyor! MPİ Online ile 28 Haziran Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 28.06.2026 18:28
Şans Topu sonuçları belli oluyor! MPİ Online ile 28 Haziran Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı!
Şans Topu çekilişi, 28 Haziran Pazar akşamı büyük ikramiye heyecanı yaşayan binlerce kişinin yakın takibindeydi. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte kazandıran numaralar belli oldu. Açıklanan sonuçlar ve çekiliş detayları, oyunseverler tarafından yoğun ilgi görüyor.