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Haberler Fotohaber Şans Topu Sonuçları Açıklandı! 24 Haziran 2026 MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.06.2026 20:26 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 20:27

Şans Topu Sonuçları Açıklandı! 24 Haziran 2026 MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Haftanın ilk Şans Topu çekilişi için, büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran binlerce oyun tutkunu heyecanlı bekleyiş içinde. Milli Piyango Online tarafından yapılan canlı yayın çekilişi ile kazandıran numaralar belli oldu. Böylece "Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?" sorusu ön plana çıktı. İşte bilet sorgulama işlemleri ve detaylar…

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Şans Topu Sonuçları Açıklandı! 24 Haziran 2026 MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi ile açıklanan sonuçlar, oyunseverlerin gündeminde yer aldı. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi, kazandıran numaraları kontrol etmek için MP bilet sorgulama ekranını takip etmeye başladı. 24 Haziran 2026 Çarşamba Şans Topu sonuçları ile büyük ikramiye süreci ön plana çıktı.

Şans Topu Sonuçları Açıklandı! 24 Haziran 2026 MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

24 HAZİRAN 2026 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans Topu çekilişi, 24 Haziran 2026 Çarşamba akşamı saat 20:00 itibarıyla gerçekleşti. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları;

7 – 26 – 30 – 32 – 33 + 9

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Şans Topu Sonuçları Açıklandı! 24 Haziran 2026 MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO ONLİNE SORGULAMA

Bilet sahipleri, çekiliş tamamlandıktan hemen sonra sonuçları millipiyangoonline.com adresinden veya Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilirler.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu Sonuçları Açıklandı! 24 Haziran 2026 MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR VE KAZANMA KURALLARI NELERDİR?

Klasikleşen şans oyununun kuralları oldukça basit fakat heyecan seviyesi bir o kadar yüksek. Katılımcılar, ilk küre içerisindeki 1'den 34'e kadar olan sayılardan 5 adet, ikinci küre içerisindeki 1'den 14'e kadar olan sayılardan ise 1 adet numara seçerek kuponlarını oluşturuyor. Oynanan her kolon için 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 ya da 0+1 doğru tahmin yapılması durumunda farklı oranlarda ikramiye kazanma hakkı elde ediliyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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