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Şans Topu Sonuçları Açıklandı! 24 Haziran 2026 MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.06.2026 20:26
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 20:27
Şans Topu Sonuçları Açıklandı! 24 Haziran 2026 MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı
Haftanın ilk Şans Topu çekilişi için, büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran binlerce oyun tutkunu heyecanlı bekleyiş içinde. Milli Piyango Online tarafından yapılan canlı yayın çekilişi ile kazandıran numaralar belli oldu. Böylece "Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?" sorusu ön plana çıktı. İşte bilet sorgulama işlemleri ve detaylar…