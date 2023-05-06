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Haberler Fotohaber Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 6 Mayıs 2023 Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var?
Giriş Tarihi: 06.05.2023 17:31 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 17:31

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 6 Mayıs 2023 Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var?

Kanal D ekranlarında yayınlanan müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları seyirciler tarafından araştırılıyor. Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği program, her cumartesi akşamı farklı konsept ve birbirinden değerli konukları ağırlıyor. Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler sorusu 6 Mayıs 2023 bugün için araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Mayıs 2023 Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var, bu akşamın konukları kimler? İşte bu hafta programa konuk olacak isimler…

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 6 Mayıs 2023 Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var?

Şarkılar Bizi Söyler 74. Bölüm fragmanı Kanal D tarafından izleyicisiyle buluşturuldu. Her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlayan programın yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler, bu haftaki Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler sorusuna yanıt arıyor. Bugünün konsepti ve konuk olacak isimler merak ediliyor. Peki, 6 Mayıs 2023 Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte haftanın isimleri ve bu geceki Şarkılar Bizi Söyler konukları…

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 6 Mayıs 2023 Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var?

6 MAYIS 2023 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

6 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölüm konukları Türk müziğinin güçlü yorumcusu Nükhet Duru, başarılı sanatçı ve oyuncu Emre Altuğ ve sevilen sunucu Saba Tümer olacak.

Birbirinden değerli konuklara "Yorgun Yıllarım" şarkısındaki performanslarıyla fenomen olan Ozan Osman Adın ve Nigar Özdemir eşlik edecek.

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Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 6 Mayıs 2023 Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'DE BU HAFTA!

Her cumartesi izleyiciyle buluşan fenomen müzik eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu bölümünde birbirinden değerli konuklarla "Karışık Kaset"ten şarkılar söylenecek.

Nükhet Duru "Elveda Gençliğim", "Sevda", "Affetmem Asla Seni" ve "Zalimin Zulmü" gibi unutulmaz eserlerle müzik ziyafeti yaşatırken, başarılı sanatçı Emre Altuğ ise "Su Gibi", "Aşk-ı Kıyamet" gibi sevilen şarkılarını yorumlayacak ve "Sevenler Ayrılmaz" isimli yeni şarkısında unutulmaz bir performans sergileyecek.

Nükhet Duru ile Emre Altuğ'un "Sensiz Olmuyor" şarkısındaki düeti adeta kalplere işleyecek. Ardından başarılı sunucu Saba Tümer, Sibel Can'ın sevilen şarkısı "Bence Talih" ile stüdyoya giriş yapacak ve meşhur kahkahası ile programa renk katacak.

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 6 Mayıs 2023 Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var?

FENOMEN İKİLİ BİR ARADA!

"Yorgun Yıllarım" şarkısındaki performanslarıyla fenomen olan Ozan Osman Adın ve Nigar Özdemir o videodan sonra ikinci kez Şarkılar Bizi Söyler stüdyosunda buluşacak. Muhteşem ikili, sözü ve müziği Hakan Altun'a ait olan "Yorgun Yıllarım"ı tekrar söyleyecek ve benzersiz yorumlarıyla herkesi mest edecek.

Keyifli sohbetlerin süsleyeceği şarkılar hep birlikte söylenecek, unutulmayacak performanslarla Şarkılar Bizi Söyler stüdyosunda müzik ziyafeti yaşanacak.

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 6 Mayıs 2023 Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var?
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