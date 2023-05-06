Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 6 Mayıs 2023 Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var?

Kanal D ekranlarında yayınlanan müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları seyirciler tarafından araştırılıyor. Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği program, her cumartesi akşamı farklı konsept ve birbirinden değerli konukları ağırlıyor. Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler sorusu 6 Mayıs 2023 bugün için araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Mayıs 2023 Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var, bu akşamın konukları kimler? İşte bu hafta programa konuk olacak isimler…