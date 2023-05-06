Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 6 Mayıs 2023 Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'DE BU HAFTA!

Her cumartesi izleyiciyle buluşan fenomen müzik eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu bölümünde birbirinden değerli konuklarla "Karışık Kaset"ten şarkılar söylenecek.

Nükhet Duru "Elveda Gençliğim", "Sevda", "Affetmem Asla Seni" ve "Zalimin Zulmü" gibi unutulmaz eserlerle müzik ziyafeti yaşatırken, başarılı sanatçı Emre Altuğ ise "Su Gibi", "Aşk-ı Kıyamet" gibi sevilen şarkılarını yorumlayacak ve "Sevenler Ayrılmaz" isimli yeni şarkısında unutulmaz bir performans sergileyecek.

Nükhet Duru ile Emre Altuğ'un "Sensiz Olmuyor" şarkısındaki düeti adeta kalplere işleyecek. Ardından başarılı sunucu Saba Tümer, Sibel Can'ın sevilen şarkısı "Bence Talih" ile stüdyoya giriş yapacak ve meşhur kahkahası ile programa renk katacak.