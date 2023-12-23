Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SATIŞA ÇIKIYOR! BİM aktüel ürünler kataloğu 26-29 Aralık 2023: İşte BİM aktüel kataloğu ile yılın son fırsatları sayfa sayfa!
Giriş Tarihi: 23.12.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 14:15

SATIŞA ÇIKIYOR! BİM aktüel ürünler kataloğu 26-29 Aralık 2023: İşte BİM aktüel kataloğu ile yılın son fırsatları sayfa sayfa!

26-29 Aralık 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM market, Salı ve Cuma günleri mağazalarda satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğunu müşterilerin beğenisine sundu. Uygun fiyatlı alışveriş fırsatını kaçırmak istemeyen alışveriş severler, bu hafta BİM indirimleri ile sepetlerini dolduracak. Yılbaşı öncesi alışveriş listeleri de çıkarılmaya başlandı. Bu kapsamda güncel BİM aktüel ürünler kataloğu sayfa sayfa inceleniyor. İşte, BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri sayfa sayfa haberimizde…

SATIŞA ÇIKIYOR! BİM aktüel ürünler kataloğu 26-29 Aralık 2023: İşte BİM aktüel kataloğu ile yılın son fırsatları sayfa sayfa!

26-29 Aralık 2023 BİM aktüel kataloğu son dakika yayına verildi. Bu Salı ve Cuma BİM'de çeşit çeşit ürünler indirimli fiyatıyla raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Yılbaşı yaklaşırken dev market zinciri bu hafta meze çeşitleri, tavuk ve hindi çeşitleri ve daha pek çok mutfak ürünü satışa çıkaracak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 26-29 Aralık 2023 fiyat listesi...

SATIŞA ÇIKIYOR! BİM aktüel ürünler kataloğu 26-29 Aralık 2023: İşte BİM aktüel kataloğu ile yılın son fırsatları sayfa sayfa!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SATIŞA ÇIKIYOR! BİM aktüel ürünler kataloğu 26-29 Aralık 2023: İşte BİM aktüel kataloğu ile yılın son fırsatları sayfa sayfa!
SATIŞA ÇIKIYOR! BİM aktüel ürünler kataloğu 26-29 Aralık 2023: İşte BİM aktüel kataloğu ile yılın son fırsatları sayfa sayfa!
SATIŞA ÇIKIYOR! BİM aktüel ürünler kataloğu 26-29 Aralık 2023: İşte BİM aktüel kataloğu ile yılın son fırsatları sayfa sayfa!
SON DAKİKA