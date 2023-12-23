SATIŞA ÇIKIYOR! BİM aktüel ürünler kataloğu 26-29 Aralık 2023: İşte BİM aktüel kataloğu ile yılın son fırsatları sayfa sayfa!

26-29 Aralık 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM market, Salı ve Cuma günleri mağazalarda satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğunu müşterilerin beğenisine sundu. Uygun fiyatlı alışveriş fırsatını kaçırmak istemeyen alışveriş severler, bu hafta BİM indirimleri ile sepetlerini dolduracak. Yılbaşı öncesi alışveriş listeleri de çıkarılmaya başlandı. Bu kapsamda güncel BİM aktüel ürünler kataloğu sayfa sayfa inceleniyor. İşte, BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri sayfa sayfa haberimizde…