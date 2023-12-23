SATIŞA ÇIKIYOR! BİM aktüel ürünler kataloğu 26-29 Aralık 2023: İşte BİM aktüel kataloğu ile yılın son fırsatları sayfa sayfa!

26-29 Aralık 2023 BİM aktüel kataloğu son dakika yayına verildi. Bu Salı ve Cuma BİM'de çeşit çeşit ürünler indirimli fiyatıyla raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Yılbaşı yaklaşırken dev market zinciri bu hafta meze çeşitleri, tavuk ve hindi çeşitleri ve daha pek çok mutfak ürünü satışa çıkaracak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 26-29 Aralık 2023 fiyat listesi...