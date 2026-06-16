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Haberler Fotohaber Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler (2026) belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?
Giriş Tarihi: 16.06.2026 09:42

Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler (2026) belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

Global Firepower, dünyanın en güçlü savaş helikopteri filolarını açıkladı. Yerli savunma sanayii hamleleriyle üst sıralara tırmanan Türk Silahlı Kuvvetleri, havacılık devlerini tek tek geride bırakarak dünya sıralamasında kritik bir konuma yerleşti. Peki, Türkiye listede kaçıncı sırada ve hangi devleri geride bıraktı?

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Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

Her yıl dünya ordularının askeri kapasitelerini detaylı bir şekilde analiz eden Global Firepower (GFP), 2026 yılına ait hava gücü raporunu yayımladı. Türkiye'nin yıllar içindeki istikrarlı yükselişi, listede de dikkatleri çekti.

Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

Havacılık devlerini geride bırakan filomuzun yeni konumunu ve gökyüzünün en tehlikeli 7 gücünü keşfetmeye hazır mısınız? İşte savunma kulislerini hareketlendiren, 2026'nın en güçlü savaş helikopteri filoları...

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Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ SAVAŞ HELİKOPTERİ FİLOLARI...

Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

100- DOMİNİK CUMHURİYETİ

Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

99 - DANİMARKA

Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

98 - HIRVATİSTAN

Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

97 - KOLOMBİYA

Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

96 - ŞİLİ

Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

95 - ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

94 - KANADA

Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

93 - KAMERUN

Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

92 - KAMBOÇYA

Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

91 - BREZİLYA

Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

90 - BOTSVANA

Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

89 - BOSNA HERSEK

Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

88 - BOLİVYA

Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

87 - BHUTAN

Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

86 - BENİN

Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

85 - BELİZ

Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

84 - BELÇİKA

Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

83 - BANGLADEŞ

Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

82 - AVUSTURYA

Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

81 - ARJANTİN

Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

80 - ARNAVUTLUK

Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler 2026 belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

79 - AFGANİSTAN

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