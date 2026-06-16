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Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler (2026) belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?
Giriş Tarihi: 16.06.2026 09:42
Savaş helikopteri filosu en güçlü ülkeler (2026) belli oldu: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?
Global Firepower, dünyanın en güçlü savaş helikopteri filolarını açıkladı. Yerli savunma sanayii hamleleriyle üst sıralara tırmanan Türk Silahlı Kuvvetleri, havacılık devlerini tek tek geride bırakarak dünya sıralamasında kritik bir konuma yerleşti. Peki, Türkiye listede kaçıncı sırada ve hangi devleri geride bıraktı?