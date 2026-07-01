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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! MPİ Online ile 1 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama!
Giriş Tarihi: 01.07.2026 22:27
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 22:38
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! MPİ Online ile 1 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama!
1 Temmuz 2026 Çarşamba günü yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekilişi, büyük ikramiye hayali kuran vatandaşların gündeminde yer alıyor. Milli Piyango İdaresi denetiminde ve noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, MPİ TV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar, resmi platformlar üzerinden anlık olarak erişime açılacak.