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Haberler Fotohaber Sayısal Loto sonuçları belli oldu! MPİ Online ile 1 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama!
Giriş Tarihi: 01.07.2026 22:27 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 22:38

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! MPİ Online ile 1 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama!

1 Temmuz 2026 Çarşamba günü yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekilişi, büyük ikramiye hayali kuran vatandaşların gündeminde yer alıyor. Milli Piyango İdaresi denetiminde ve noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, MPİ TV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar, resmi platformlar üzerinden anlık olarak erişime açılacak.

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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! MPİ Online ile 1 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama!

1 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasıyla birlikte kazandıran numaralar açıklandı. Büyük ikramiye umuduyla kupon dolduran vatandaşlar, sonuçları Milli Piyango Online üzerinden ve resmi kanallar aracılığıyla anlık olarak görüntüleyerek biletlerini kontrol etmeye başladı.

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! MPİ Online ile 1 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama!

1 TEMMUZ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

1 TEMMUZ 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALARI

1 Temmuz 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde açıklanan kazandıran numaralar şu şekilde:

3 - 63 - 72 - 76 - 78 - 86

JOKER 77 + SÜPERSTAR 80

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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! MPİ Online ile 1 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama!

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! MPİ Online ile 1 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama!

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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