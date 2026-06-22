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Haberler Fotohaber Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı! MPİ Online ile 22 Haziran Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 22.06.2026 22:01

Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı! MPİ Online ile 22 Haziran Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

22 Haziran 2026 Pazartesi tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde, büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuran şans oyunu tutkunları için resmi sonuçlar duyuruldu. Milli Piyango İdaresi gözetiminde düzenlenen çekiliş, noter huzurunda gerçekleşti ve MPİ TV'den canlı yayınlandı. Kazandıran numaralar için haftanın ilk Sayısal Loto çekilişi sorgulama ekranı detayları açıklandı.

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Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı! MPİ Online ile 22 Haziran Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Sayısal Loto'da yeni haftanın ilk büyük heyecanı pazartesi akşamı itibarıyla yaşandı. 22 Haziran Pazartesi günü şanslı kombinasyonları kuponlarına işaretleyerek çekilişe dahil olan vatandaşlar, sonuçlar için sorgulamalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bilet sahipleri, çekiliş sonuçlarını resmi kaynaklar üzerinden hızlı ve güvenli şekilde sorgulayarak ikramiye durumlarını öğrenebiliyor.

Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı! MPİ Online ile 22 Haziran Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

22 HAZİRAN 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI!

22 Haziran 2026 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı. İşte 22 Haziran 2026 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları;

2, 17, 28, 31, 50, 77 + 61 (Joker) + 24 (Süperstar)

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Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı! MPİ Online ile 22 Haziran Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez

Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı! MPİ Online ile 22 Haziran Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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