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Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı! MPİ Online ile 22 Haziran Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 22.06.2026 22:01
Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı! MPİ Online ile 22 Haziran Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama
22 Haziran 2026 Pazartesi tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde, büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuran şans oyunu tutkunları için resmi sonuçlar duyuruldu. Milli Piyango İdaresi gözetiminde düzenlenen çekiliş, noter huzurunda gerçekleşti ve MPİ TV'den canlı yayınlandı. Kazandıran numaralar için haftanın ilk Sayısal Loto çekilişi sorgulama ekranı detayları açıklandı.