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Haberler Fotohaber Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 24 Haziran 2026 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 20:57

Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 24 Haziran 2026 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

24 Haziran 2026 Çarşamba tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları için, oyun tutkunları heyecanlı bekleyiş içinde. Haftanın ikinci çekilişinde kazandıran numaralar, MPİ TV'den canlı olarak yayınlanacak ve büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuranlar tarafından takip edilecek. Noter denetiminde yapılan Sayısal Loto çekilişi ekranlara gelirken, sonuçlar da eş zamanlı olarak paylaşılacak. İşte detaylar…

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Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 24 Haziran 2026 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

Çılgın Sayısal Loto'nun 24 Haziran 2026 Çarşamba tarihli çekilişi için geri sayım başladı. Şansını denemek için kupon işaretleyerek çekilişe dahil olan vatandaşlar, sonuçlar için sorgulama ekranını takip ediyor. Milli Piyango İdaresi gözetiminde düzenlenecek 24 Haziran 2026 Sayısal Loto sonuçları ile oyunseverler, kuponlarını kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.

Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 24 Haziran 2026 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

24 HAZİRAN 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI MI?

24 Haziran 2026 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sayısal Loto sonuçları saat 21.30'da açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

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Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 24 Haziran 2026 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI: SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Bu özel oyunda kazanma kombinasyonları oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Küreden çekilen 6 ana şanslı numaranın yanı sıra, bir adet "Joker" ve bir adet "SüperStar" numarası da ikramiye gruplarını doğrudan etkiliyor. Oynadığınız kolon içerisindeki numaralardan en az 2, en fazla ise 6 tanesini doğru tahmin etmeniz durumunda farklı oranlarda nakit ödül almaya hak kazanıyorsunuz. 6 doğru numarayı eksiksiz tutturan kişi ise devasa büyük ikramiyenin tek sahibi oluyor.

Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 24 Haziran 2026 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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