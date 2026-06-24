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Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 24 Haziran 2026 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 20:57
Sayısal Loto sonuçları sorgulama: MPİ Online ile 24 Haziran 2026 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
24 Haziran 2026 Çarşamba tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları için, oyun tutkunları heyecanlı bekleyiş içinde. Haftanın ikinci çekilişinde kazandıran numaralar, MPİ TV'den canlı olarak yayınlanacak ve büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuranlar tarafından takip edilecek. Noter denetiminde yapılan Sayısal Loto çekilişi ekranlara gelirken, sonuçlar da eş zamanlı olarak paylaşılacak. İşte detaylar…