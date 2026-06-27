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Haberler Fotohaber Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı! MPİ Online ile 27 Haziran 2026 Sayısal Loto sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 27.06.2026 21:58

Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı! MPİ Online ile 27 Haziran 2026 Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi gözetiminde yapılan haftanın son Sayısal Loto çekilişi tamamlandı. "27 Haziran 2026 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?" soruları araştırılmaya başlandı. Böylece büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuran şans oyunu tutkunları için MP bilet sorgulama ekranı ön plana çıktı.

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Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı! MPİ Online ile 27 Haziran 2026 Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için, oyun tutkunları heyecanlı bekleyiş içinde. 27 Haziran 2026 Cumartesi günü için şanslı kombinasyonları kuponlarına işaretleyerek çekilişe dahil olan vatandaşlar, sonuçlar için sorgulamalarını hız kesmeden sürdürüyor. MP Bilet sorgulama işlemleriyle birlikte kazanan ve kaybeden rakamlar netleşiyor. Sayısal Loto sonuçları son dakika gelişmeleriyle gündemde yer alıyor.

Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı! MPİ Online ile 27 Haziran 2026 Sayısal Loto sonuçları sorgulama

27 HAZİRAN 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

27 Haziran 2026 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları;

12, 22, 28, 37, 88, 89, 86 (joker) + 54 (süperstar)

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı! MPİ Online ile 27 Haziran 2026 Sayısal Loto sonuçları sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı! MPİ Online ile 27 Haziran 2026 Sayısal Loto sonuçları sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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