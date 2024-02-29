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Haberler Fotohaber Secde Ayetleri Nelerdir? Kuran’da Secde Ayetleri Hangi Cüzlerde ve Sayfalarda Yer Alır?
Giriş Tarihi: 29.02.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 10:32

Secde Ayetleri Nelerdir? Kuran’da Secde Ayetleri Hangi Cüzlerde ve Sayfalarda Yer Alır?

Ayet, Arapça'da "işaret", "delil", "mucize" anlamlarına gelen bir kelimedir. Dini bir terim olarak ise ayet, Allah'ın varlığına ve birliğine delalet eden, peygamberlerin hak olduğuna işaret eden delil ve mucizelerdir. Kuran'da secde ayetleri nelerdir, nasıl yapılır, hangi cüzlerde ve sayfalarda gibi konulara açıklık getirirken Kur'an-ı Kerim surelerinin belli bölümlerinden her birinde kullanılan ayet terimi için Kuran'da kaç secde ayeti var sorusunun yanıtının bilinmesi gerekir.

Secde Ayetleri Nelerdir? Kuran’da Secde Ayetleri Hangi Cüzlerde ve Sayfalarda Yer Alır?

Kur'an, Allah'ın son peygamberi Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla indirdiği kutsal kitaptır. Yaklaşık 23 yıllık bir süreçte, ayet ayet ve parça parça indirilmiştir. Kur'an, Arapça dilinde yazılmış ve günümüze kadar aslı bozulmadan gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri namaz için de önem arz eder ve bu nedenle namazın doğru eda edilebilmesi için Kuran'da secde ayetleri nelerdir, nasıl yapılır, hangi cüzlerde ve sayfalarda, kaç secde ayeti var gibi konuların bilinmesi gerekir.

Secde Ayetleri Nelerdir? Kuran’da Secde Ayetleri Hangi Cüzlerde ve Sayfalarda Yer Alır?

Secde Ayetleri Nelerdir?

Kur'an-ı Kerim'deki ayetler, Allah'ın insanlara mesajlarını, hükümlerini, öğütlerini ve rehberliğini içeren kutsal metinlerdir. Kur'an'daki her bir cümle ya da kesit bir "ayet" olarak adlandırılır ve bu ayetler genellikle belirli bir konu ya da bir düşünceyi ifade ederler.

Secde ayetleri, Kur'an-ı Kerim'de secde yapılması gereken ayetlerdir. Toplamda 15 secde ayeti vardır. Bu ayetleri okurken ya da dinlerken secde yapmak vaciptir. Secde ayetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

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Secde Ayetleri Nelerdir? Kuran’da Secde Ayetleri Hangi Cüzlerde ve Sayfalarda Yer Alır?
  • A'raf Suresi, 206. ayet
  • A'raf Suresi, 207. ayet
  • Ra'd Suresi, 15. ayet
  • Nahl Suresi, 49. ayet
  • İsra Suresi, 107. ayet
  • Meryem Suresi, 58. ayet
  • Hac Suresi, 18. ayet
  • Furkan Suresi, 60. ayet
  • Neml Suresi, 25. ayet
  • Secde Suresi, 15. ayet
  • Sad Suresi, 24. ayet
  • Fussilet Suresi, 37. ayet
  • Nâziât Suresi, 26. ayet
  • İnşikâk Suresi, 21. ayet
  • Alak Suresi, 19. ayet
Secde Ayetleri Nelerdir? Kuran’da Secde Ayetleri Hangi Cüzlerde ve Sayfalarda Yer Alır?

Kuran'da Secde Ayetleri Hangi Cüzlerde ve Sayfalarda Yer Alır?

İslamî inanç ve terminolojide, ayetlerin insanlara Allah'ın varlığına, birliğine, hikmetine, kudretine, öğütlerine ve emirlerine dair bilgi veren deliller olduğuna inanılır. Dolayısıyla, Kur'an'daki her bir ayet, Müslümanlar için önemli bir rehberlik kaynağıdır ve hayatlarında Allah'a yönelik doğru bir şekilde yaşamalarına yardımcı olur.

Secde Ayetleri Nelerdir? Kuran’da Secde Ayetleri Hangi Cüzlerde ve Sayfalarda Yer Alır?

Kuran'da Secde Ayetleri Hangi Cüzlerde Ve Sayfalarda?

Kuran'da secde ayetlerinin cüzleri ve sayfalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Cüz 7 (Araf Suresi): Sayfa 148
  • Cüz 13 (Ra'd Suresi): Sayfa 229
  • Cüz 14 (Nahl Suresi): Sayfa 253
  • Cüz 15 (İsra Suresi): Sayfa 275
  • Cüz 16 (Meryem Suresi): Sayfa 299
  • Cüz 17 (Hac Suresi): Sayfa 322
  • Cüz 19 (Furkan Suresi): Sayfa 348
  • Cüz 27 (Sajda Suresi): Sayfa 548
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