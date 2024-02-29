Secde Ayetleri Nelerdir? Kuran’da Secde Ayetleri Hangi Cüzlerde ve Sayfalarda Yer Alır?

Secde Ayetleri Nelerdir?

Kur'an-ı Kerim'deki ayetler, Allah'ın insanlara mesajlarını, hükümlerini, öğütlerini ve rehberliğini içeren kutsal metinlerdir. Kur'an'daki her bir cümle ya da kesit bir "ayet" olarak adlandırılır ve bu ayetler genellikle belirli bir konu ya da bir düşünceyi ifade ederler.

Secde ayetleri, Kur'an-ı Kerim'de secde yapılması gereken ayetlerdir. Toplamda 15 secde ayeti vardır. Bu ayetleri okurken ya da dinlerken secde yapmak vaciptir. Secde ayetlerini şu şekilde sıralayabiliriz: