Giriş Tarihi: 29.02.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
10:32
Secde Ayetleri Nelerdir? Kuran’da Secde Ayetleri Hangi Cüzlerde ve Sayfalarda Yer Alır?
Ayet, Arapça'da "işaret", "delil", "mucize" anlamlarına gelen bir kelimedir. Dini bir terim olarak ise ayet, Allah'ın varlığına ve birliğine delalet eden, peygamberlerin hak olduğuna işaret eden delil ve mucizelerdir. Kuran'da secde ayetleri nelerdir, nasıl yapılır, hangi cüzlerde ve sayfalarda gibi konulara açıklık getirirken Kur'an-ı Kerim surelerinin belli bölümlerinden her birinde kullanılan ayet terimi için Kuran'da kaç secde ayeti var sorusunun yanıtının bilinmesi gerekir.