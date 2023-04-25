Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika yayında! Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte partilerin oy oranları

Seçim anket sonuçları 2023 son dakika gelişmeleri Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala yakından takip ediliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlere doğru geri sayım devam ederken 26 parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca seçmen ise son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, hangi parti kazanıyor, fark yüzde kaç sorularına yanıt arıyor. Peki; 2023 Seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte, Son seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları…