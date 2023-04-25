Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika yayında! Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte partilerin oy oranları

Seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları netleşiyor. Türkiye Genel Seçimlerine bir aydan daha kısa bir süre kaldı. Milyonlarca seçmen, 14 Mayıs'ta hem 13. Cumhurbaşkanını hem de 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandığa gidecek. Sayılı günler kala Genar Araştırma Şirketi tarafından yapılan kamuoyu araştırması sonuçları da açıklandı. Peki, Seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte, Son seçim anketi sonuçları ile partilerin dikkat çeken oy oranları 2023