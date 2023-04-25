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Haberler Fotohaber Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika yayında! Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 25.04.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 09:57

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika yayında! Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte partilerin oy oranları

Seçim anket sonuçları 2023 son dakika gelişmeleri Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala yakından takip ediliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlere doğru geri sayım devam ederken 26 parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca seçmen ise son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, hangi parti kazanıyor, fark yüzde kaç sorularına yanıt arıyor. Peki; 2023 Seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte, Son seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika yayında! Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte partilerin oy oranları

Seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları netleşiyor. Türkiye Genel Seçimlerine bir aydan daha kısa bir süre kaldı. Milyonlarca seçmen, 14 Mayıs'ta hem 13. Cumhurbaşkanını hem de 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandığa gidecek. Sayılı günler kala Genar Araştırma Şirketi tarafından yapılan kamuoyu araştırması sonuçları da açıklandı. Peki, Seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte, Son seçim anketi sonuçları ile partilerin dikkat çeken oy oranları 2023

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika yayında! Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte partilerin oy oranları

Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Nisan ayı son seçim anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıldı. Anket sonuçları incelendiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin açık ara önde olduğu görüldü.

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Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika yayında! Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte partilerin oy oranları

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Araştırmaya katılan vatandaşlara ilk olarak "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" sorusu yöneltildi. Vatandaşlar yüzde 54 ile Başkan Erdoğan'ın kazanacağını belirtirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 41,8 olarak ölçüldü.

Ankette Muharrem İnce, yüzde 3.1, Sinan Oğan ise yüzde 1.1 oranında oy aldı.

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika yayında! Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte partilerin oy oranları

Aynı vatandaşlara bu kez Milletvekili Genel Seçiminde kime oy verecekleri de soruldu. AK Parti'yi destekleyenlerin yüzde 98,2'si Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanacağını ifade ederken, MHP'ye oy verenlerin yüzde 83.7'si de aynı şekilde Başkan Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkacağını düşündüklerini kaydetti.

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika yayında! Son seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte partilerin oy oranları

GENEL SEÇİMLER

Genar Araştırma'nın anketinde vatandaşlara "Bugün bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

AK Parti'nin oy oranı yüzde 39.1 oy aldığı ankete CHP'nin oy oranı yüzde 26.2'de kaldı.

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