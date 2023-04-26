Seçim anket sonuçları 2023 verileri araştırılıyor. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine çok az bir süre kaldı. Partilerin çalışmaları tüm hızıyla devam ederken "Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?" ve "Milletvekili Genel Seçimlerinde hangi partiye oy verirsiniz?" soruları ile seçmenin nabzı tutuldu. Verilen yanıtlar ile Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranları belli oldu. Son seçim anket sonuçları nasıl, Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı mı önde, hangi parti kazanıyor, fark yüzde kaç soruları da yanıt buldu. Peki, 2023 Seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte, Son seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları…