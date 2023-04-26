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Haberler Fotohaber Seçim anketi sonuçları 2023 verileri: 18 gün kala son seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları
Giriş Tarihi: 26.04.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 11:47

Seçim anketi sonuçları 2023 verileri: 18 gün kala son seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları

Seçim anket sonuçları 2023 verileri araştırılıyor. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine çok az bir süre kaldı. Partilerin çalışmaları tüm hızıyla devam ederken "Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?" ve "Milletvekili Genel Seçimlerinde hangi partiye oy verirsiniz?" soruları ile seçmenin nabzı tutuldu. Verilen yanıtlar ile Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranları belli oldu. Son seçim anket sonuçları nasıl, Millet İttifakıCumhur İttifakı mı önde, hangi parti kazanıyor, fark yüzde kaç soruları da yanıt buldu. Peki, 2023 Seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte, Son seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları…

Seçim anketi sonuçları 2023 verileri: 18 gün kala son seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları

Seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları 14 Mayıs'a sayılı günler kala belli oldu. Türkiye Genel Seçimleri ile hem 13. Cumhurbaşkanını hem de 28. Dönem Milletvekilleri belirlenecek. Bir aydan daha kısa bir süre kalırken Genar Araştırma Şirketi seçmenin nabzını tuttu ve yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Oy vermek için gün sayan milyonlarca vatandaş seçim anket sonuçları ile Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte, Son seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları 2023…

Seçim anketi sonuçları 2023 verileri: 18 gün kala son seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları

Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Nisan ayı son seçim anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıldı. Anket sonuçları incelendiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin açık ara önde olduğu görüldü.

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Seçim anketi sonuçları 2023 verileri: 18 gün kala son seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Araştırmaya katılan vatandaşlara ilk olarak "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" sorusu yöneltildi. Vatandaşlar yüzde 54 ile Başkan Erdoğan'ın kazanacağını belirtirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 41,8 olarak ölçüldü.

Ankette Muharrem İnce, yüzde 3.1, Sinan Oğan ise yüzde 1.1 oranında oy aldı.

Seçim anketi sonuçları 2023 verileri: 18 gün kala son seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları

Aynı vatandaşlara bu kez Milletvekili Genel Seçiminde kime oy verecekleri de soruldu. AK Parti'yi destekleyenlerin yüzde 98,2'si Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanacağını ifade ederken, MHP'ye oy verenlerin yüzde 83.7'si de aynı şekilde Başkan Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkacağını düşündüklerini kaydetti.

Seçim anketi sonuçları 2023 verileri: 18 gün kala son seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları

GENEL SEÇİMLER

Genar Araştırma'nın anketinde vatandaşlara "Bugün bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

AK Parti'nin oy oranı yüzde 39.1 oy aldığı ankete CHP'nin oy oranı yüzde 26.2'de kaldı.

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