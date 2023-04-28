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Haberler Fotohaber Son dakika Seçim anketi sonuçları Nisan 2023: Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları güncel veriler
Giriş Tarihi: 28.04.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 07:22

Son dakika Seçim anketi sonuçları Nisan 2023: Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları güncel veriler

Seçim anketi sonuçları Nisan 2023 verileri takip edilmeye devam ediyor. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü sandığa gidiyor. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili seçimlerinin gerçekleşeceği büyük gün öncesinde seçmenin nabzı tutuluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan için YSK oy pusulasını hazırladı. Sayılı günler kala seçim anket sonuçları son dakika verileri ile takip ediliyor. Partilerin son oy oranları yanı sıra "hangi adaya oy verirsiniz" sorusu ile aday yüzdeleri değişiyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları Nisan 2023 nasıl, kim önde? İşte, tüm veriler…

Son dakika Seçim anketi sonuçları Nisan 2023: Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları güncel veriler

Seçim anketi 2023 Cumhurbaşkanlığı oy oranları gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti gibi seçime katılan birçok partide yüzdeler anlık olarak değişiklik gösteriyor. Seçim anketi sonuçları Nisan 2023 güncel olarak takip ediliyor. Oy kullanmak için sandığa gidecek seçmenden "hangi partiye oy vereceksiniz" sorusuna yanıt alınıyor. İşte, son seçim anket sonuçları oy oranları son dakika

Son dakika Seçim anketi sonuçları Nisan 2023: Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları güncel veriler

Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Nisan ayı son seçim anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıldı. Anket sonuçları incelendiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin açık ara önde olduğu görüldü.

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Son dakika Seçim anketi sonuçları Nisan 2023: Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları güncel veriler

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Araştırmaya katılan vatandaşlara ilk olarak "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" sorusu yöneltildi. Vatandaşlar yüzde 54 ile Başkan Erdoğan'ın kazanacağını belirtirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 41,8 olarak ölçüldü.

Ankette Muharrem İnce, yüzde 3.1, Sinan Oğan ise yüzde 1.1 oranında oy aldı.

Son dakika Seçim anketi sonuçları Nisan 2023: Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları güncel veriler

Aynı vatandaşlara bu kez Milletvekili Genel Seçiminde kime oy verecekleri de soruldu. AK Parti'yi destekleyenlerin yüzde 98,2'si Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanacağını ifade ederken, MHP'ye oy verenlerin yüzde 83.7'si de aynı şekilde Başkan Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkacağını düşündüklerini kaydetti.

Son dakika Seçim anketi sonuçları Nisan 2023: Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları güncel veriler

GENEL SEÇİMLER

Genar Araştırma'nın anketinde vatandaşlara "Bugün bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

AK Parti'nin oy oranı yüzde 39.1 oy aldığı ankete CHP'nin oy oranı yüzde 26.2'de kaldı.

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