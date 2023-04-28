Son dakika Seçim anketi sonuçları Nisan 2023: Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları güncel veriler

Seçim anketi sonuçları Nisan 2023 verileri takip edilmeye devam ediyor. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü sandığa gidiyor. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili seçimlerinin gerçekleşeceği büyük gün öncesinde seçmenin nabzı tutuluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan için YSK oy pusulasını hazırladı. Sayılı günler kala seçim anket sonuçları son dakika verileri ile takip ediliyor. Partilerin son oy oranları yanı sıra "hangi adaya oy verirsiniz" sorusu ile aday yüzdeleri değişiyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları Nisan 2023 nasıl, kim önde? İşte, tüm veriler…