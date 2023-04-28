Son dakika Seçim anketi sonuçları Nisan 2023: Partilerin oy oranları nasıl, kim önde? Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları güncel veriler

Seçim anketi 2023 Cumhurbaşkanlığı oy oranları gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti gibi seçime katılan birçok partide yüzdeler anlık olarak değişiklik gösteriyor. Seçim anketi sonuçları Nisan 2023 güncel olarak takip ediliyor. Oy kullanmak için sandığa gidecek seçmenden "hangi partiye oy vereceksiniz" sorusuna yanıt alınıyor. İşte, son seçim anket sonuçları oy oranları son dakika…