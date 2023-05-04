Giriş Tarihi: 04.05.2023 10:34
Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
10:34
Seçim görevlisi, sandık başkanı ücretleri 2023: 14 Mayıs seçimlerinde sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?
2023 sandık görevlisi ücretleri seçime çok kısa bir süre kala merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye, 28. Dönem milletvekilini ve 13. Dönem cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek. Yurtiçinde 60 milyon 904 bin 499 seçmenin oy kullanacağı genel seçimlerde, seçim görevlileri sandık başında olacak. Geçtiğimiz günlerde YSK seçmenlerin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını açıklamıştı. Sandık başında görev almak isteyen kişilerin sandık görevlisi başvuru şartlarını taşımaları gerekiyor Yurt içinde 190 bin 736 sandık kurulacak. Sandık başkanı ve sandık görevlisi ücretleri gündemde yerini koruyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri 2023 ne kadar, belli oldu mu, ne kadar ücret alıyor? İşte, 14 Mayıs 2023 sandık görevlisi ücretleri…