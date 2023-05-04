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Giriş Tarihi: 04.05.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 10:34

Seçim görevlisi, sandık başkanı ücretleri 2023: 14 Mayıs seçimlerinde sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

2023 sandık görevlisi ücretleri seçime çok kısa bir süre kala merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye, 28. Dönem milletvekilini ve 13. Dönem cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek. Yurtiçinde 60 milyon 904 bin 499 seçmenin oy kullanacağı genel seçimlerde, seçim görevlileri sandık başında olacak. Geçtiğimiz günlerde YSK seçmenlerin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını açıklamıştı. Sandık başında görev almak isteyen kişilerin sandık görevlisi başvuru şartlarını taşımaları gerekiyor Yurt içinde 190 bin 736 sandık kurulacak. Sandık başkanı ve sandık görevlisi ücretleri gündemde yerini koruyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri 2023 ne kadar, belli oldu mu, ne kadar ücret alıyor? İşte, 14 Mayıs 2023 sandık görevlisi ücretleri…

Seçim görevlisi, sandık başkanı ücretleri 2023: 14 Mayıs seçimlerinde sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

YSK sandık görevlisi ücreti 2023 ne kadar, belli oldu mu, ücreti ne kadar soruları oy verme işleminin yapılacağı gün yurt genelinde sandık görevlisi olarak sandık başında bulunacak binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Türkiye, 14 Mayıs'ta 13. Dönem Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandığa gidecek. Oy verme işleminin yapılacağı gün yurt genelinde binlerce kişi sandık görevlisi olarak çalışacak. Sandık görevlisi ve sandık başkanı ücretleri ne kadar olacak 2023 sorusu oldukça merak ediliyor. Vatandaşların nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağı seçmen sorgulama ekranı üzerinden cevabını buldu. Peki, sandık görevlisi ücretleri 2023 ne kadar, belli oldu mu, ne kadar ücret alıyor? İşte, 14 Mayıs 2023 sandık görevlisi ücretleri…

Seçim görevlisi, sandık başkanı ücretleri 2023: 14 Mayıs seçimlerinde sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Türkiye 14 Mayıs 2023'te 13. Dönem Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandığa gidecek. Oy verme işleminin yapılacağı gün yurt genelinde bnlerce kişi sandık başında görev alacak. Henüz sandık kurulu üyelerinin ve sandık başkanına verilecek ücretler açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

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Seçim görevlisi, sandık başkanı ücretleri 2023: 14 Mayıs seçimlerinde sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şu şelildeydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

2023 yılı sandık görevlisi ücretleri kousuna dair açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir. Konuya ilişkin yeni detayları haberimizden takip edebilirisniz.

Seçim görevlisi, sandık başkanı ücretleri 2023: 14 Mayıs seçimlerinde sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim sandık görevlisi başvurusu yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden önce birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. İlki sandık kurulu görevlisidir. Devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK)tarafından belirlenir.İkinci kategorideki sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir.

Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilir. Siyasi parti üyeliği olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

Seçim görevlisi, sandık başkanı ücretleri 2023: 14 Mayıs seçimlerinde sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

Sandık görevlisi olma şartları henüz açıklanmadı ancak kişilerde şu şartların aranması bekleniyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak
  • Adli sicil kaydı gibi...

Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

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