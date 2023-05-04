Seçim görevlisi, sandık başkanı ücretleri 2023: 14 Mayıs seçimlerinde sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

YSK sandık görevlisi ücreti 2023 ne kadar, belli oldu mu, ücreti ne kadar soruları oy verme işleminin yapılacağı gün yurt genelinde sandık görevlisi olarak sandık başında bulunacak binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Türkiye, 14 Mayıs'ta 13. Dönem Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandığa gidecek. Oy verme işleminin yapılacağı gün yurt genelinde binlerce kişi sandık görevlisi olarak çalışacak. Sandık görevlisi ve sandık başkanı ücretleri ne kadar olacak 2023 sorusu oldukça merak ediliyor. Vatandaşların nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağı seçmen sorgulama ekranı üzerinden cevabını buldu. Peki, sandık görevlisi ücretleri 2023 ne kadar, belli oldu mu, ne kadar ücret alıyor? İşte, 14 Mayıs 2023 sandık görevlisi ücretleri…