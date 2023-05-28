Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü yapılıyor. 2.tur seçim yasakları ise saat 6.00 itibariyle başlarken AVM'lerin çalışma durumu ve saatleri merak konusu oldu. Oy vermek için sandık başına gidilirken seçim yasakları bir kez daha gündeme geldi. Bu noktada Pazar gününü değerlendirmek isteyenler seçim günü AVM'ler açık mı kapalı mı sorularına yanıt aramaya başladı. AVM açılış kapanış ve çalışma saatleri sorgulanıyor. Peki Seçim günü AVM'ler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü Alışveriş Merkezleri AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık?