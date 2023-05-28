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Haberler Fotohaber Seçim günü AVM’ler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü Alışveriş Merkezleri AVM’ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 07:12

Seçim günü AVM’ler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü Alışveriş Merkezleri AVM’ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü yapılıyor. 2.tur seçim yasakları ise saat 6.00 itibariyle başlarken AVM'lerin çalışma durumu ve saatleri merak konusu oldu. Oy vermek için sandık başına gidilirken seçim yasakları bir kez daha gündeme geldi. Bu noktada Pazar gününü değerlendirmek isteyenler seçim günü AVM'ler açık mı kapalı mı sorularına yanıt aramaya başladı. AVM açılış kapanış ve çalışma saatleri sorgulanıyor. Peki Seçim günü AVM'ler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü Alışveriş Merkezleri AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık?

Seçim günü AVM’ler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü Alışveriş Merkezleri AVM’ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık?

Seçim günü AVM çalışma saatleri milyonların gündemine geliyor. İlk %50'lik bir çoğunluk sağlanamadığı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. 2. Tur seçim yasakları 28 Mayıs sabahı saat 06.00 itibarıyla başlayacak. Bu noktada seçim günü AVM açılış kapanış saatleri merak konusu oldu. Peki, Seçim günü AVM'ler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü Alışveriş Merkezleri AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık?

Seçim günü AVM’ler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü Alışveriş Merkezleri AVM’ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık?

BUGÜN AVM'LER AÇIK MI, SEÇİM GÜNÜ AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR?


Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirtilen seçim yasaklarına göre kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Ancak insanların alışveriş yapabilecekleri yerler için bir yasak bulunmuyor.

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Seçim günü AVM’ler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü Alışveriş Merkezleri AVM’ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık?

SEÇİM GÜNÜ AVM'LER, MAĞAZALAR, MARKETLER AÇIK MI?

28 Mayıs Pazar günü için YSK tarafından belli başlı yasaklar listesi açıklandı:

- Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

- Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

- Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

- Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

- Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

- YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

- Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

- Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

- Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

- Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

Seçim günü AVM’ler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü Alışveriş Merkezleri AVM’ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık?
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