Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü yapılıyor. 2.tur seçim yasakları ise saat 6.00 itibariyle başlarken marketlerin çalışma durumu ve saatleri merak konusu oldu. Oy vermek için sandık başına gidilirken seçim yasakları bir kez daha gündeme geldi. Bu noktada Pazar gününü değerlendirmek isteyenler seçim günü A101, BİM, ŞOK, Mİgros Marketler açık mı kapalı mı sorularına yanıt aramaya başladı. Market çalışma saatleri ile BİM, ŞOK, A101 açılış kapanış saatleri sorgulanıyor. Peki Seçim günü marketler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri