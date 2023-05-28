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Haberler Fotohaber Seçim günü marketler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 28.05.2023 06:51 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 07:08

Seçim günü marketler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü yapılıyor. 2.tur seçim yasakları ise saat 6.00 itibariyle başlarken marketlerin çalışma durumu ve saatleri merak konusu oldu. Oy vermek için sandık başına gidilirken seçim yasakları bir kez daha gündeme geldi. Bu noktada Pazar gününü değerlendirmek isteyenler seçim günü A101, BİM, ŞOK, Mİgros Marketler açık mı kapalı mı sorularına yanıt aramaya başladı. Market çalışma saatleri ile BİM, ŞOK, A101 açılış kapanış saatleri sorgulanıyor. Peki Seçim günü marketler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri

Seçim günü marketler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri

Seçim günü market çalışma saatleri milyonların gündemine geliyor. İlk %50'lik bir çoğunluk sağlanamadığı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. 2. Tur seçim yasakları 28 Mayıs sabahı saat 06.00 itibarıyla başlayacak. Bu noktada seçim günü market çalışma saatleri ile açılış kapanış saatleri merak konusu oldu. Peki, Seçim günü marketler açık mı, saat kaça kadar açık? 28 Mayıs Pazar seçim günü (bugün) A101, ŞOK, BİM çalışıyor mu, kapalı mı, marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte, yanıtı...

Seçim günü marketler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri

SEÇİM GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Seçim günü zincir marketler; BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA açık olacak. Marketlerin her zamanki saatlerinde hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'da kapanmaktadır.

BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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Seçim günü marketler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros imarketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Seçim günü marketler açık mı? 28 Mayıs Pazar seçim günü marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101 çalışma saatleri

SEÇİM GÜNÜ AVM'LER, MAĞAZALAR, MARKETLER AÇIK MI?

28 Mayıs Pazar günü için YSK tarafından belli başlı yasaklar listesi açıklandı:

- Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

- Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

- Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

- Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

- Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

- YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

- Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

- Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

- Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

- Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

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