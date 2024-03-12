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Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 11:17

Seçim yasakları ne zaman başlıyor, kaç gün önce başlar? 2024 YSK takvimi ile yerel seçim yasakları

Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel seçim için sandık başında olacak. 81 ilde adayların çalışmalarına devam ettiği süreçte Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen seçim yasakları madde madde gündeme geldi. Yasaklar belirlenen tarihte ülke genelinde uygulanacak. Peki, 2024 seçim yasakları ne zaman başlıyor, kaç gün önce başlar, içeriğinde neler var? İşte, YSK takvimi...

Seçim yasakları ne zaman başlıyor, kaç gün önce başlar? 2024 YSK takvimi ile yerel seçim yasakları

'Seçim yasakları neler' sorusu 31 Mart için geri sayım başlamışken gündemdeki yerini aldı. Büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları için oy kullanacak seçmen, bir yandan YSK sçeim takvimini de kontrol ediyor. Peki; seçim yasakları ne zaman başlıyor, başladı mı, kaç gün önce başlar? İşte, detaylar...

Seçim yasakları ne zaman başlıyor, kaç gün önce başlar? 2024 YSK takvimi ile yerel seçim yasakları

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Seçim öncesi ve seçim günü uygulanacak yasaklar ve alınacak tedbirlere dair detaylar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşıldı.

Buna göre propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları oy verme gününden 10 gün önce başlayacak.

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Seçim yasakları ne zaman başlıyor, kaç gün önce başlar? 2024 YSK takvimi ile yerel seçim yasakları

Seçim öncesinde uygulanacak yasaklar ve propaganda serbestliği 21 Mart Perşembe günü sabah başlayacak ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de son bulacak.

Seçim yasakları ne zaman başlıyor, kaç gün önce başlar? 2024 YSK takvimi ile yerel seçim yasakları

İŞTE SEÇİM YASAKLARI

YSK kararına göre uygulanacak yasaklar şöyle:

Siyasi partiler 1 Ocak 2024 ile seçimlerin bir gün öncesi olan 30 Mart 2024'e kadar propaganda yapabilecek.

Siyasi partiler, genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve ilçe seçim kurullarınca gösterilen meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.

Seçim çevresi içindeki miting alanları, 9 Mart 2024 Cumartesi gününe kadar ilçe seçim kurullarınca belirlenecek ve bu alanlar seçime katılacak siyasi partiler ile bağımsız adaylara ilçe seçim kurullarında ilan edilerek duyurulacak.

Seçim yasakları ne zaman başlıyor, kaç gün önce başlar? 2024 YSK takvimi ile yerel seçim yasakları

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar ise duyurudan itibaren iki gün içinde yaralanmak istedikleri miting alanlarını tarihini ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna iletmeleri ve ilçe seçim kurullarınca da en geç 12 Mart 2024 Salı günü siyasi partilerin ve bağımsız adayların yararlanacakları miting alanlarının tarihi ve saatini belirlenmesi gerekecek.

Açık yerlerde; güneşin batmasına müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar olan süre içinde toplu olarak sözlü propaganda ve fakülteler ile öğrenci yurtları çevresinde de seçim propagandası ve toplantısı yapılamayacak. Seçim propagandasının denetim ve gözetim yetkisi, 21 Mart'tan önce mülki idari amirlerde, 21 Mart saat 23.59'dan 30 Mart saat 18.00'de kadar ise ilçe seçim kurullarında olacak.

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