Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
11:17
Seçim yasakları ne zaman başlıyor, kaç gün önce başlar? 2024 YSK takvimi ile yerel seçim yasakları
Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel seçim için sandık başında olacak. 81 ilde adayların çalışmalarına devam ettiği süreçte Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen seçim yasakları madde madde gündeme geldi. Yasaklar belirlenen tarihte ülke genelinde uygulanacak. Peki, 2024 seçim yasakları ne zaman başlıyor, kaç gün önce başlar, içeriğinde neler var? İşte, YSK takvimi...