Giriş Tarihi: 28.04.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 11:55

Seçmen bilgi kâğıtları ne zaman, nereden dağıtılacak? İşte seçmen kaydı sorgulama e-devlet ekranı! 2023 YSK takvimi ile seçmen kâğıtları basıldı mı, ne zaman verilecek?

Seçmen kaydı sorgulama işlemleri, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler kısa süre kala ivme kazandı. Seçmen bilgi kâğıtlarının hangi tarihlerde vatandaşlara ulaştırılacağı merak ediliyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gideceği 14 Mayıs öncesi, nerede ve hangi sandıkta oy kullanılacağını gösteren seçmen kâğıtları dağıtılacak. Her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarasını ve diğer bilgilerini gösteren belge geçmiş seçimlerde de olduğu gibi vatandaşların ikamet adreslerine teslim edilecek. Peki, Seçmen bilgi kâğıtları ne zaman dağıtılacak, nereden alınır? İşte Seçmen bilgi kâğıtlarıyla ilgili YSK'nın duyurduğu o tarih.