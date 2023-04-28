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Haberler Fotohaber Seçmen bilgi kâğıtları ne zaman, nereden dağıtılacak? İşte seçmen kaydı sorgulama e-devlet ekranı! 2023 YSK takvimi ile seçmen kâğıtları basıldı mı, ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 11:55

Seçmen bilgi kâğıtları ne zaman, nereden dağıtılacak? İşte seçmen kaydı sorgulama e-devlet ekranı! 2023 YSK takvimi ile seçmen kâğıtları basıldı mı, ne zaman verilecek?

Seçmen kaydı sorgulama işlemleri, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler kısa süre kala ivme kazandı. Seçmen bilgi kâğıtlarının hangi tarihlerde vatandaşlara ulaştırılacağı merak ediliyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gideceği 14 Mayıs öncesi, nerede ve hangi sandıkta oy kullanılacağını gösteren seçmen kâğıtları dağıtılacak. Her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarasını ve diğer bilgilerini gösteren belge geçmiş seçimlerde de olduğu gibi vatandaşların ikamet adreslerine teslim edilecek. Peki, Seçmen bilgi kâğıtları ne zaman dağıtılacak, nereden alınır? İşte Seçmen bilgi kâğıtlarıyla ilgili YSK'nın duyurduğu o tarih.

Seçmen bilgi kâğıtları ne zaman, nereden dağıtılacak? İşte seçmen kaydı sorgulama e-devlet ekranı! 2023 YSK takvimi ile seçmen kâğıtları basıldı mı, ne zaman verilecek?

Seçmen kaydı sorgulama işlemleri, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler kısa süre kala ivme kazandı. Seçmen bilgi kâğıtlarının hangi tarihlerde vatandaşlara ulaştırılacağı merak ediliyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gideceği 14 Mayıs öncesi, nerede ve hangi sandıkta oy kullanılacağını gösteren seçmen kâğıtları dağıtılacak. Her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarasını ve diğer bilgilerini gösteren belge geçmiş seçimlerde de olduğu gibi vatandaşların ikamet adreslerine teslim edilecek. Peki, Seçmen bilgi kâğıtları ne zaman dağıtılacak, nereden alınır? İşte Seçmen bilgi kâğıtlarıyla ilgili YSK'nın duyurduğu o tarih.

Seçmen bilgi kâğıtları ne zaman, nereden dağıtılacak? İşte seçmen kaydı sorgulama e-devlet ekranı! 2023 YSK takvimi ile seçmen kâğıtları basıldı mı, ne zaman verilecek?

SEÇMEN BİLGİ KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?
YSK tarafından paylaşılan seçim takvimine göre 7 Mayıs 2023 Pazar gününe kadar seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

E DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

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Seçmen bilgi kâğıtları ne zaman, nereden dağıtılacak? İşte seçmen kaydı sorgulama e-devlet ekranı! 2023 YSK takvimi ile seçmen kâğıtları basıldı mı, ne zaman verilecek?

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

NOT: Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden,www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden(444 9 975) öğrenebilirsiniz.

Seçmen bilgi kâğıtları ne zaman, nereden dağıtılacak? İşte seçmen kaydı sorgulama e-devlet ekranı! 2023 YSK takvimi ile seçmen kâğıtları basıldı mı, ne zaman verilecek?

SEÇMEN KAĞIDI NASIL ALINIR?

Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır.

Seçmen Bilgi Kağıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, kayıtlı oldukları il veya ilçe nüfus müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Başvuru sırasında, seçmenin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve seçmenlik durumunu gösteren belgeler istenebilir.

Ayrıca YSK internet sayfasının "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden de nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler

Seçmen bilgi kâğıtları ne zaman, nereden dağıtılacak? İşte seçmen kaydı sorgulama e-devlet ekranı! 2023 YSK takvimi ile seçmen kâğıtları basıldı mı, ne zaman verilecek?

HANGİ SANDIKTA VE NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçmen kaydı sorgulama, hem YSK hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebiliyor.

Askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabiliyor.

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