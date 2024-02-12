Selahaddin Eyyubi Avram kimdir, tarihte var mı? Kudüs Fatihi’nin Avram’ı Baki Davrak hayatı, oynadığı diziler ve filmler

Selahaddin Eyyubi Avram kimdir, kim oynuyor soruları yeni karakterin fragmanla birlikte ortaya çıkışıyla gündemde. TRT 1 ekranlarının Pazartesi günkü adresi tarihi yapım oyuncu kadrosuna bir ismi daha dahil etti. Yeni bölüm tanıtımında orduyu Gazze'ye doğru yönelten isim dengeleri nasıl değiştirecek merak konusu. Peki; Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin Avram'ı Baki Davrak kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler ve filmler neler? İşte, hakkında merak edilenler...