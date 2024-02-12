Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
11:48
Selahaddin Eyyubi Avram kimdir, tarihte var mı? Kudüs Fatihi'nin Avram'ı Baki Davrak hayatı, oynadığı diziler ve filmler
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Avram ile hikaye yeni bir soluk kazanıyor. Her hafta Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında yayımlanan tarihi dizi 12. bölüm ile ekranlara geliyor. Yeni bölümde ortaya çıkan Avram'a oyuncu Baki Davrak hayat veriyor. Dizinin takipçileri Baki Davrak kimdir sorusuyla yeni ismi radarına aldı. Peki; Selahaddin Eyyubi Avram kimdir, tarihte var mı, Baki Davrak kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler ve filmler neler? İşte, hayatı, dizileri ve filmleri...