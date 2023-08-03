SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR? Genel Kurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler?

Selçuk Bayraktaroğlu kimdir sorusu General Kurmay Başkanlığı görevine atanacak isim öncesi araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplanıyor. 2021 yılı itibariyle Genelkurmay ikinci başkanı olarak görev yapan Selçuk Bayraktar'ın ismi Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak kişilerin arasında anılıyor. Peki, Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Genel Kurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler? İşte, yanıtı…