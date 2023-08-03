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Haberler Fotohaber SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR? Genel Kurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler?
Giriş Tarihi: 03.08.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 13:47

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR? Genel Kurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler?

Selçuk Bayraktaroğlu kimdir sorusu General Kurmay Başkanlığı görevine atanacak isim öncesi araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplanıyor. 2021 yılı itibariyle Genelkurmay ikinci başkanı olarak görev yapan Selçuk Bayraktar'ın ismi Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak kişilerin arasında anılıyor. Peki, Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Genel Kurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler? İşte, yanıtı…

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR? Genel Kurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler?

Selçuk Bayraktaroğlu kimdir sorusu bugün yapılacak YAŞ toplantısında Genel Kurmay Başkanlığı görevine getirilecek isimler arasında anılması sebebiyle araştırılıyor. Bir yıl aradan sonra yapılan YAŞ toplantısı sonrası yeni Genelkurmay Başkanı kamuoyuna duyurulacak. Konu ile ilgili gelişmeler takip edilirken Genelkurmay 2'nci başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu soruları yanıt arıyor. İşte, tüm merak edilenler…

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR? Genel Kurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler?

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?

Selçuk Bayraktaroğlu 9 Mart 1961 tarihinde memleketi olan Artvin'de dünyaya geldi. Baba adı Kurban'dır. 2013'te tuğgenerallikten tümgeneralliğe, 2016'da korgeneralliğe terfi etti. 10 Ocak 2020 tarihinde vekâleten Genelkurmay II. Başkanı oldu. Metin Gürak'ın 2. Ordu komutanı olması üzerine asaleten atandı. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti.

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SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR? Genel Kurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler?

25 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Genelkurmay 2'nci Başkanı olarak atanmıştır.

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR? Genel Kurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler?
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