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Haberler Fotohaber Senden Önce konusu ve oyuncu kadrosu: Kanal D yeni dizisi Senden Önce konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 15:50

Senden Önce konusu ve oyuncu kadrosu: Kanal D yeni dizisi Senden Önce konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Kanal D ekranlarında izleyicisine bu akşam merhaba demeye hazırlanan Senden Önce oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. D Media imzalı dizi için heyecanlı bekleyiş bugün sona eriyor. Başak Angigün'ün senaryosunu kaleme aldığı dizi her hafta salı günleri seyirci ile buluşacak. Aşk, sadakat ve ihanet üçgeninde geçecek hikayenin başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya yer alıyor. Peki, Senden Önce konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, oyuncu kadrosu ve diziye dair merak edilenler…

Senden Önce konusu ve oyuncu kadrosu: Kanal D yeni dizisi Senden Önce konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Senden Önce dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemdeki yerini aldı. Tanıtımları ve yayınlanan afişleri ile büyük merak uyandıran dizide bekleyiş bu akşam sona erecek. Hakan Dağıstan, Merve ve Sahra arasındaki aşk, sadakat ve ihanet üçgeninin işlendiği dizi izleyicileri ters köşe yapmaya geliyor. Peki, Senden Önce dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar…

Senden Önce konusu ve oyuncu kadrosu: Kanal D yeni dizisi Senden Önce konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Birbirine meydan okuyan, savaşmaya hazır iki kadın karakterin, öfkesine ve güç gösterisine tanık olunacak Senden Önce'nin senaryosunu Başak Anigün'ün kaleme alırken, yönetmenliğini Feride Kaytan'ın üstleniyor. İhanet, aşk ve sadakatin sorgulandığı Senden Önce her hafta salı 20.00'da Kanal D'de ekranlarında seyircisi ile buluşacak.

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Senden Önce konusu ve oyuncu kadrosu: Kanal D yeni dizisi Senden Önce konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

SENDEN ÖNCE KONUSU

Hakan Dağıstan, ülkenin en önemli inşaat şirketlerinden birinin sahibidir. 6 ay önce evlendiği karısı Merve'yle bir süredir problemler yaşamaktadır. İlk zamanlar tanıdığı, sevdiği kadın değildir artık Merve. Tam da bu süreçte tanışır Sahra'yla Hakan... Karısı ne denli uzak ve ilgisizse, Sahra o denli alakadar ve ısrarcıdır.

Senden Önce konusu ve oyuncu kadrosu: Kanal D yeni dizisi Senden Önce konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Merve ve Hakan ikilisi hayatlarına Sahra girdikten sonra birbirlerine olan sevgileri, sırları ve sadakatiyle sınanacaktır. Ama aşkın sınavı diğerlerinden farklıdır; bilen değil, yanan kazanır. Bilindik bir kıssa vardır; dostluk ve aşk yolda karşılaşır ve "senden kalanları temizlemek benim işim" der dostluk aşka. Fakat bu hikayede durum farklıdır. Merve, dostlukla kirlettiği geçmişini, aşkla temize çekmeye çalışacaktır.

Senden Önce konusu ve oyuncu kadrosu: Kanal D yeni dizisi Senden Önce konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Dizide Alp Navruz "Hakan" karakterine, Sinem Ünsal "Merve" karakterine, Nilperi Şahinkaya ise "Sahra" karakterine hayat verecek. Üçlüye kadroda Tansel Öngel, Altan Erkekli, Nalan Kuruçim, Taha Ünal, Uğur Biçer, Uğur Uzunel ve Işıl Dayıoğlu eşlik edecek.

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