Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
15:50
Senden Önce konusu ve oyuncu kadrosu: Kanal D yeni dizisi Senden Önce konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
Kanal D ekranlarında izleyicisine bu akşam merhaba demeye hazırlanan Senden Önce oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. D Media imzalı dizi için heyecanlı bekleyiş bugün sona eriyor. Başak Angigün'ün senaryosunu kaleme aldığı dizi her hafta salı günleri seyirci ile buluşacak. Aşk, sadakat ve ihanet üçgeninde geçecek hikayenin başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya yer alıyor. Peki, Senden Önce konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, oyuncu kadrosu ve diziye dair merak edilenler…