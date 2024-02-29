Giriş Tarihi: 29.02.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
20:01
Şengül Kurum Kimdir, Kaç Yaşındadır? İşte Şengül Kurum’un Biyografisi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un adaylığı açıklandıktan sonra; hayatı, kariyeri ve ailesine yönelik birçok soru yanıt aramaya başladı. İBB adayının etkinliklere birlikte katıldığı eşi Şengül Kurum'un biyografisi de merak edilenler arasında yerini aldı. Bu noktada 'Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli?' gibi sorular akıllara geliyor.