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Haberler Fotohaber Şengül Kurum Kimdir, Kaç Yaşındadır? İşte Şengül Kurum’un Biyografisi
Giriş Tarihi: 29.02.2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 20:01

Şengül Kurum Kimdir, Kaç Yaşındadır? İşte Şengül Kurum’un Biyografisi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un adaylığı açıklandıktan sonra; hayatı, kariyeri ve ailesine yönelik birçok soru yanıt aramaya başladı. İBB adayının etkinliklere birlikte katıldığı eşi Şengül Kurum'un biyografisi de merak edilenler arasında yerini aldı. Bu noktada 'Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli?' gibi sorular akıllara geliyor.

Şengül Kurum Kimdir, Kaç Yaşındadır? İşte Şengül Kurum’un Biyografisi

Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un hayatı ile ilgili bilgilerde ön plana çıkan ilk detay öğretmenlik oluyor. Üniversitenin mühendislik fakültesinden mezun olmasına karşın mezuniyeti sonrası öğretmen olarak görev yapan Kurum, sık sık miting ve ziyaretlerde AK Parti İBB adayının yanında görülüyor. İşte, 'Şengül Kurum kimdir?' sorusunun yanıtı…

Şengül Kurum Kimdir, Kaç Yaşındadır? İşte Şengül Kurum’un Biyografisi

ŞENGÜL KURUM KİMDİR?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un eşi olan Şengül Kurum, bir matematik öğretmeni.

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Şengül Kurum Kimdir, Kaç Yaşındadır? İşte Şengül Kurum’un Biyografisi

1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Kurum'un kendini öğretmenlik ve matematik branşında geliştirdiği biliniyor.

Şengül Kurum Kimdir, Kaç Yaşındadır? İşte Şengül Kurum’un Biyografisi

Üniversite yıllarında tanışıp 2000 yılında evlenen Murat-Şengül Kurum çiftinin Mehmet, Zeynep ve Zehra isminde 3 çocuğu bulunuyor.

Şengül Kurum Kimdir, Kaç Yaşındadır? İşte Şengül Kurum’un Biyografisi

MURAT KURUM KİMDİR?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 7 Mayıs 1976 Ankara Çankaya doğumlu. Memur bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Kurum'un annesi ev hanımı babası ise inşaat mühendisidir.

Baba tarafından Konyalı olan İBB adayının bir ablası ve bir kız kardeşi var. Şengül Kurum ile evli olan Murat Kurum'un ise 3 çocuğu bulunuyor.

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