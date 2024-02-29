Şengül Kurum Kimdir, Kaç Yaşındadır? İşte Şengül Kurum’un Biyografisi

MURAT KURUM KİMDİR?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 7 Mayıs 1976 Ankara Çankaya doğumlu. Memur bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Kurum'un annesi ev hanımı babası ise inşaat mühendisidir.

Baba tarafından Konyalı olan İBB adayının bir ablası ve bir kız kardeşi var. Şengül Kurum ile evli olan Murat Kurum'un ise 3 çocuğu bulunuyor.